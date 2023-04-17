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رياضة

جديد شعيبي وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد شعيبي وسوق الانتقالات

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي، وسوق الانتقالات الصيفية 2023.

ويرتبط متوسّط الميدان الهجومي شعيبي (20 سنة) مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتحمّست إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لِانتداب شعيبي، غير أن ملفّ المفاوضات طُوي، بِسبب المطلب المالي الكبير الذي اشترطه مسؤولو الفريق الفرنسي. استنادا إلى تقرير نشره الموقع المحلّي “فوت ميركاتو”، الإثنين، دون ذكر رقم المبلغ.

ويُقدّم فارس شعيبي أداءً طيّبا هذا الموسم، حيث سجّل 5 أهداف ووزّع 4 تمريرات حاسمة في البطولة الفرنسية، كما ساهم بِقوّة في تأهّل فريقه تولوز لِنهائي كأس فرنسا. فضلا عن ذلك، استهلّ مشواره الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري بِطريقة جدّ مُوفّقة.

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