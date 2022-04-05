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رياضة

جديد عقد بن ناصر مع الميلان

علي بهلولي
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جديد عقد بن ناصر مع الميلان

توصّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وإدارته نادي ميلان آسي الإيطالي إلى اتّفاق، يقضي بِتمديد العقد.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية قيمتها 1.8 مليون أورو.

ولم يبقَ سوى الإعلان عن تمديد العقد، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وأضاف الطرفان إلى العقد مدّة عامَين آخرَين، مع رفع الأجرة إلى 3 ملايين أورو سنويا. استنادا إلى المصدر ذاته.

وكان إسماعيل بن ناصر قد خاض سهرة الإثنين أوّل مباراة له، منذ مشاركته في مواجهة العودة للمنتخب الوطني الجزائري أمام الضيف الكاميروني بِميدان البليدة.

وشارك بن ناصر أساسيا في مباراة فريقه الميلان مع الضيف نادي بولونيا، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 70.

وبات فريق ميلان آسي يجمع 67 نقطة في الرّيادة، متقدّما عن الوصيف نادي نابولي بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق بولونيا الرّتبة الـ 12 بِرصيد 34 نقطة.

وقبل ذلك، كان إسماعيل بن ناصر قد نال الجائزة الفخرية، لِأحسن لاعب في صفوف نادي “الروسونيري” لِفترة شهر مارس الماضي.

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