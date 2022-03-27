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رياضة

جديد عقد محرز مع مانشستر سيتي

علي بهلولي
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جديد عقد محرز مع مانشستر سيتي

تتفاوض إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذه الأيّام مع النجم الجزائري رياض محرز، من أجل تجديد العقد.

ويرتبط رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وجُمّدت المفاوضات مُؤقّتا، بِسبب انشغال الجناح محرز مع المنتخب الوطني الجزائري بِمواجهتَي الكاميرون، لِحساب الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022.

وأبدت إدارة نادي مانشستر سيتي استعدادها ماليا من أجل تجديد عقد محرز، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الأحد.

واغترفت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” من خزينتها “المكتنزة”، من أجل تمديد عقد محرز، في ظلّ رغبة كبرى أندية أوروبا هذه الأيّام في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

وتوقّعت وسيلة الإعلام البريطاني أن يقبل رياض محرز، بِمقترح تمديد عقده مع بطل إنجلترا.

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