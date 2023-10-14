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رياضة

جديد عنتر يحي

علي بهلولي
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جديد عنتر يحي
ح.م

أعلنت إدارة نادي شولي الفرنسي، السبت، عن تعيين القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي، في منصب مدرب مساعد.

وتعدّ هذه المهمة ثاني وظيفة لِعنتر يحي، بعد أن شغل المنصب ذاته مُؤخّرا في الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين.

ويتموقع فريق شولي في المركز الـ 17 وقبل الأخير، بعد مرور 10 جولات من عمر بطولة فرنسا للدرجة الثالثة.

ويضمّ فريق شولي في صفوفه المهاجم الجزائري أسامة عبد الجليل، الذي سبق أن ارتدى أزياء نوادي شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ودفاع تاجنانت، في السنوات القليلة الماضية.

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