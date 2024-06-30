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رياضة

جديد عوّار و”الميركاتو” الصّيفي

علي بهلولي
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جديد عوّار و”الميركاتو” الصّيفي
ح.م

طرأ جديد، الأحد، بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار وسوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان عوّار مع نادي روما بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028، لكن مسؤولي الفريق الإيطالي يُريدون تسريحه هذه الأيّام.

وتتحمّس أندية خليجية لِانتداب عوّار، وأبدت استعدادها لِتقديم المبلغ المالي المطلوب من قبل إدارة نادي “الذّئاب”. يقول الموقع الإيطالي “فوتشي جالّوروسّا”، دون الكشف عن أسماء هذه الأندية العربية، أو رقم القيمة المالية المُشترطة.

ووفقا للمصدر، فإن عوّار ما زال لم يحسم أمره بعد، ويُريد التريّث قبل اتّخاذ القرار المناسب بِشأن ناديه المستقبلي.

هذا واحتفل حسام عوّار، الأحد، بِعيد ميلاده الـ 26 الذي يتزامن مع الثلاثين من شهر جوان من كلّ عام.

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