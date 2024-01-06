جديد عيادة “مُحاربي الصّحراء”

تدرّب اللاعبان محمد الأمين توغاي ورامز زروقي مع زملائهما في “الخضر” مساء السبت، بينما استمرّ غياب رايس وهّاب مبولحي.

وانْتُظم المران بِملعب “كيغي” بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وكان الثلاثي الوارد ذكرهم أعلاه قد غابوا عن المواجهة الودّية التي جمعت بين “الخضر” والمنتخب المحلّي الطوغولي، سهرة الجمعة. حيث يشكو الحارس مبولحي إصابة على مستوى اليد، نظير السّاق للمدافع توغاي، بينما كان متوسّط الميدان زروقي مريضا.

ويُمكن اعتبار أن مباراة الطوغو مرّت بِسلام، ذلك أن عيادة “مُحاربي الصّحراء” لم تشهد بعدها قدوم مصابين جدد، نظير تماثل لاعبَين للشّفاء وهما توغاي وزروقي.

ويبقى مشكل الإصابات أحد أكبر هواجس اللاعبين والمدرّبين، عشية نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 أو بطولة أخرى.

وفي جانفي 2022 وقبيل انطلاق “كان” الكاميرون بِأيّام قلائل، كان المهاجم آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة بِفيروس “كورونا”، أجبرته على متابعة البطولة بعيدا عن زملائه، رغم بقائه هناك بِمدينة دوالا.

وتُظهر الصورة المُدرجة أدناه، توغاي في أقصى اليمين خلال مران “الخضر” مساء السبت، وزميله زروقي في أقصى اليسار.