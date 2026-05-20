جديد غجميس وسوق الانتقالات

استلم اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس مهاجم نادي فروزينوني الإيطالي عرضا، للاستفادة من خدماته.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني حتى صيف 2028.

وتقدّمت إدارة نادي سلتيك الأسكتلندي بِعرض لِانتداب غجميس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي. لكنها لم تستطع إبرام الصفقة، لِاشتراط مسؤولي فريق فروزينوني استلام مبلغ 8.6 مليون جنيه استرليني (نحو 10 ملايين أورو).

وفي تقرير نشرته صحيفة “ديلي ريكورد” الاسكتلندية، الأربعاء، فإن هذا المبلغ تضاعف الآن عمّا كان عنه منذ أربعة أشهر خلت، دون ضبط القيمة بِالتحديد.

وسجّل غجميس 15 هدفا، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة، وساهم بِقوّة في صعود فريقه فروزينوني إلى بطولة القسم الأول الإيطالي. فضلا عن ذلك، حجز مقعدا في صفوف المنتخب الوطني، ويُرجّح أن يُشارك في كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وبِخصوص فريق سلتيك، فقد نال لقب بطولة اسكتلندا، وسيلعب نهائي الكأس المحلية السبت المقبل، في مسعى لِحصد الثنائية.