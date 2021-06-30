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رياضة

جديد غزال وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد غزال وسوق الانتقالات

طرأ جديد بِخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط رشيد غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويعقد مدير أعمال رشيد غزال لقاءً مع إدارة نادي بشكتاش التركي في الأيّام القليلة المقبلة (أقلّ من أسبوع من الآن)، لِاتّخاذ قرار نهائي بِشأن مستقبل الدولي الجزائري.

وفي حال توفير إدارة نادي بشكتاش للمبلغ المالي المطلوب، فستتقدّم رفقة مدير أعمال غزال، بِطلب رسمي إلى مسؤولي فريق ليستر سيتي، لِشراء عقد الدولي الجزائري. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الأربعاء.

وتشترط إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي استلام مبلغ لا يقلّ عن 8 ملايين أورو لِتسريح رشيد غزال، بينما يُطالب مسؤولو بشكتاش التركي بِتخفيض القيمة المالية إلى رقم 5 ملايين أورو.

وتُصرّ إدارة نادي بشكتاش على شراء عقد غزال، بعد نجاحه في الموسم المُنقضي. مثلما يرغب الدولي الجزائري في مواصلة “المغامرة” التركية، خاصة وأن فريق الأبيض والأسود سيلعب منافسة رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد، انطلاقا من دور المجموعات.

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