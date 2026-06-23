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رياضة

جديد غويري و”الميركاتو” الصيفي

الشروق الرياضي
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جديد غويري و”الميركاتو” الصيفي

ارتفعت فرص تغيير اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري للوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المهاجم غويري (26 سنة) يرتدي زي نادي مرسيليا الفرنسي، حتى صيف 2029.

ويُبدي المدير الرياضي الجديد لِنادي مرسيليا غريغوي لورينزي احتراما شديدا للقدرات الفنية التي يحوزها لاعبه غويري، لكنه يجد صعوبة في الاحتفاظ به. وذلك بِسبب معاناة الفريق لِضائقة مالية حادّة، حتّى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدّده بِإبعاده من سباق الدوري الأوروبي للموسم المقبل. تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وأرسلت إدارة نادي جوفانتوس ممثليها لِجسّ النبّض، لكن دون التقدّم بِعرض ملموس لِانتداب غويري. علما أن الفريق الإيطالي سيخوض منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2026-2027.

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