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رياضة

جديد “فارس” بِخصوص سوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد “فارس” بِخصوص سوق الانتقالات

مرّت إدارة نادي لازيو الإيطالي إلى الاجراءات العملية، لِبيع لاعبها الدولي الجزائري محمد فارس.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لازيو الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2025.

واقترحت إدارة نادي لازيو على مسؤولي فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، تسريح محمد فارس وإضافة مبلغ 5 ملايين أورو، نظير جلب المدافع ماتيو لوفاتو.

ويرتبط ماتيو لوفاتو (21 سنة) مع نادي هيلاس فيرونا بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. كما يُمثّل ألوان منتخب إيطاليا آمال.

ولكن مسؤولي نادي هيلاس فيرونا، اشترطوا استلام مبلغ 20 مليون أورو، نظير تسريح اللاعب لوفاتو. كما ذكرته صحيفة “أرينا” الإيطالية، الأحد. التي أضافت أن المفاوضات لا تزال جارية.

وسبق لِمحمد فارس أن ارتدى زيّ فريق هيلاس فيرونا، في فترة ما بين 2014 و2019، تخلّلتها إعارة إلى نادي سبال الإيطالي.

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