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رياضة

جديد فغولي وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد فغولي وسوق الانتقالات
فغولي بعد إجراء الفحص الطبي (صورة نادي قلعة السرايا التركي)

عاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، الخميس، إلى مقرّ ناديه قلعة السرايا التركي. بعد عطلة قصيرة قضاها مع أهله.

وخضع فغولي رفقة بعض زملائه لِفحص طبي، ثم أجرى حصّة مرانية خفيفة. كما ذكرته إدارة نادي قلعة السرايا التركي في بيان لها.

واكتفت إدارة نادي قلعة السرايا بِنشر بيان مُقتضب، لكن أعطت الإنطباع بِأن فغولي سيُواصل “المغامرة” مع فريقها الكروي، بعد أنباء دخوله في خلافات حادّة مع مسؤوليه، واقتراب موعد رحيله. حيث لم يلعب الدولي الجزائري المقابلات الستّ الرسمية الأخيرة لِفريق الأحمر والأصفر، في الموسم المُنقضي.

ويرتبط الجناح سفيان فغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وسيشرع فريق قلعة السرايا في التحضيرات، حيث تنتظره مواجهتان قويتان أمام نادي آيندهوفن الهولندي أواخر جويلية المقبل، بِرسم الدوري التصفوي الثاني لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا في موسمها الجديد.

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