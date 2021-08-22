جديد في “ملف” فغولي

طرأ جديد على المستقبل الكروي الاحترافي للاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، جناح فريق قلعة السرايا التركي.

وبعدما تعرّض فيغولي لِضغوطٍ من أجل مغادرة فريق قلعة السرايا هذه الصائفة، بِسبب ارتفاع أجرته التي تقترب من رقم 4 ملايين أورو سنويا. هاهي إدارة النادي التركي تعرض مُقترحا جديدا على الدولي الجزائري.

ويرتبط سفيان فغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2017 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وأبلغت إدارة نادي قلعة السرايا التركي لاعبها فغولي، أنها تُريد إضافة عامَين جديدَين لِعقده، المُرادف لِجعل المدّة تنقضي في صيف 2024، مع أجرة سنوية منخفضة تُقدّر بـ 1.4 مليون أورو. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الأحد.

جاء ذلك بعد العروض الفنية الإيجابية التي قدّمها فغولي مع فريق الأحمر والأصفر، في منافسة الدوري الأوروبي هذه الصائفة.

ومازالت إدارة نادي قلعة السرايا التركي تنتظر ردّ سفيان فغولي على المُقترح الجديد، وفقا للمصادر ذاتها. التي أضافت أن الدولي الجزائري مُخيّر بين قبول التمديد المُشار إليه، أو الرّحيل في جوان 2022.