-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ندوة صحفية جديدة لوكيل الجمهورية حول مقتل الشاب جمال بن اسماعيل
رياضة

جديد قضية فتحي نورين ..وما ينتظره رياضيو النخبة من الوزير

سليم.ع
  • 542
  • 0
جديد قضية فتحي نورين ..وما ينتظره رياضيو النخبة من الوزير

التقى وزير الشباب والرياضة الاثنين برياضيي النخبة الذين مثلوا الجزائر في أولمبياد طوكيو، للاستماع إلى انشغالاتهم والوقوف على أسباب الخيبة..
وكان المصارع فتحي نورين من بين الرياضيين الحاضرين في اجتماع الوزير، حيث فصّل في قضية انسحابه من الأولمبياد، وطرح انشغالاته، شأنه شأن بقية الرياضيين الحاضرين.
وتحدث فتحي نورين في تصريحات إعلامية له عقب الاجتماع، عن مستجدات قضية انسحابه تجنبا لمواجهة منافس صهيوني، حيث قال: ” تلقيت منذ عودتي مراسلتين، من الإتحاد الدولي للجودو، حول قضية انسحابي في الأولمبياد، وفي هذا السياق تحدثت مع وزير الشباب والرياضة، الذي وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم المساعدة اللازمة..”.
ويأمل فتحي نورين في تجنب العقوبة، لمواصلة مشواره بصفة عادية، في وقت أكد فيه عدم وقوف اتحادية الجيدو إلى جانبه، في هذا الظرف.
وعن تعيين مدرب جديد لمنتخب الجودو خلفا لعمار بن يخلف قال فتحي نورين: ” عمار بن يخلف قدم استقالته قبل التعيين، وحتى قبل ذلك كان بن يخلف يدفع دفعا للرحيل، والقضية قضية تصفية حسابات”.
وعبّر رياضيو النخبة، في لقائهم مع الوزير عن المشاكل التي إعترضتهم والتي حالت دون التألق في الأولمبياد، والمتمثلة في نقص التحضير وعدم توفر الإمكانيات.
ووعد الوزير سبقاق، بالوقوف إلى جانب الرياضيين، والعمل على توفير الظروف اللازمة من أجل تحضير في المستوى خلال المواعيد المقبلة، وهو الأمر الذي أراح ممثلي الجزائر في الأولمبياد.

مقالات ذات صلة
الإنجليز ينتقدون نادي شيفيلد يونايتد بسبب عدلان قديورة

الإنجليز ينتقدون نادي شيفيلد يونايتد بسبب عدلان قديورة

إيفرتون الإنجليزي يرغب في ضم وناس على شكل إعارة

إيفرتون الإنجليزي يرغب في ضم وناس على شكل إعارة

“الكاف” تُصدر قرارا نهائيا يخصّ مُنافس “الخضر”

“الكاف” تُصدر قرارا نهائيا يخصّ مُنافس “الخضر”

عطال يُصاب ويبتعد عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

عطال يُصاب ويبتعد عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

نجم ديلور يسطع تسجيلا وتمريرا

نجم ديلور يسطع تسجيلا وتمريرا

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص قطر

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد