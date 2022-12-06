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رياضة

جديد ماندريا وبن سبعيني.. اجتماعيًّا

علي بهلولي
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جديد ماندريا وبن سبعيني.. اجتماعيًّا
ح.م
من اليمين: أنطوني ماندريا - رامي بن سبعيني.

طرأ جديد بِشأن الحياة الاجتماعية للاعبَين الدوليَين الجزائريَين، حارس المرمى أنطوني ماندريا والمدافع رامي بن سبعيني.

ولا يلعب ماندريا مع فريقه كون الفرنسي وبن سبعيني رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هذه الأيّام، بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية في البلدَين، نتيجة مشاركة منتخبَيهما في كأس العالم 2022 بِقطر.

وبات ماندريا أبا لِطفل سمّاه “آرون” (هارون)، كما أعلنت عنه إدارة نادي كون الفرنسي في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. عِلما أن حامي عرين “الخضر” له طفلة (يحملها في الصورة المُدرجة أدناه) من زوجته الفرنسية جينفر، قبل هذا المولود الجديد.

وغادر رامي سبعيني فريق “العُزّاب”، وانضمّ إلى نادي “المُتزوّجين”. في انتظار وجهة أخرى لكن رياضيا، خاصّة وأنه مطلوب بِحدّة من أندية أوروبية، عشية سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

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