جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2023

تطالعون في عدد افريل من مجلة الشروق العربي…

الممثلة المتألقة سهيلة معلم تصرح˸ “أخو البنات ” تجربة مميزة

وفي المجتمع تجدون..

بحثا عن الشهرة وزيادة المتابعات..

ترند تحدي فقدان الوزن… مؤثرات ينتهجن سبلا خطيرة

التظاهر بالتدين على مواقع التواصل…

هكذا يسيء بعض المؤثرين الى الاسلام

يعانون في سر…

رجال تحت رحمة زوجاتهم

وتجدون ايضا..

شباح السفرة والقاضي وجماعتو وممو في حجر أمو..جزائريات يحيين أطباقا رمضانية قديمة

ظاهرة الآباء الصغار تعود إلى الواجهة.. آباء العشرينيات بين عيش مراهقتهم وشبابهم، وتربية أولادهم

التشخيص الخاطئ يكلفهن حياتهن..في قفص الاتهام.. أطباء بلا ضمير

التظاهر بالتدين على مواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يسيء مؤثرون إلى الإسلام

الشيخ الروحاني والشيخة الجنية ..دجالون ينتحلون صفة مشايخ دين على السوشل ميديا

الساعة الذهبية.. فرصتك السحرية..لإنقاص الوزن في رمضان

أصل البقلاوة الجزائرية..من مطبخ السلاطين إلى أشهر حلوى في رمضان

تحفيظ القرآن بتقنيات إنعاش العقل ..أكاذيب محتالين أم صناعة للعبقرية؟

الصيام في زمن التيك توك..كيف نصوم على مواقع التواصل الاجتماعي؟

حق الملح صبيحة العيد ..تكريم للمرأة أم تكليف للرجل؟

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

الممثل السوري أسامة حلال لمجلة الشروق العربي : الدراما السورية تعاني مثلما يعاني وطني سوريا..

منشد الشارقة الأولى عبد الرحمان بوحبيلة لمجلة الشروق العربي : الظھور المناسباتي للمنشدین في الجزائر ھو سبب فشل الكثیر منھم

وفي عالم الموضة والجمال..

– ألبسة الختان..7 موديلات لفرحة السابع والعشرين

موضة المحجبات.. 5 عبايات فاخرة لرمضان والعيد

ملابس العيد للأطفال..10 إطلالات للبنات والاولاد

-ولمطبخك..

اطباق رئيسية ومقبلات وتحليات رمضانية

-وفي الرياضة..

على طريقة إسماعيل بن ناصر..حارس تشيلسي سامي تلمساني يختار الخضر ويرفض اللعب للمغرب

لاعب نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر جديد الخضر

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