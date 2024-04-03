جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2024

تجدون في عدد أفريل من مجلة الشروق العربي…

احترف التمثيل منذ 30 عاما..وضحك له الحظ في رمضان 2023 المبدع “ربيع واجاوت” للشروق العربي: “برنو” لا يشبهني.. ونبيل عسلي هو المتربع على عرش الفكاهة

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وتجدون ايضا..

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· رسوب الأبناء.. هل هو مسؤولية الأولياء؟

· التنافس بين الأزواج .. كيف يمكن لروح التحدي التأثير على العلاقة !

· التوبة المؤقتة في عالم يعج بالمغريات

· في ظل طغيان المظهر على الذوق وفقدان الهوية بين الإضافات ..هل يعود الجزائريون إلى الأطباق التقليدية الاصلية الحمل غير المخطط في سن متأخرة..صدمة للكثيرات تليها قرارات صعبة

· الفيبينج يستفحل بمدارسنا..تلاميذ يتعاطون السجائر الإلكترونية

· المؤثرات يتنافسن على إطلاق المشاريع ..هكذا يستغللن جماهريتهن وحشد المتابعين

· تنمي إحساسه بالسعادة والمسؤولية والرحمة..هكذا تؤثر تربية حيوان أليف على نفسية طفلك

· توزيعات العيد تعود في ثوب البرستيج..عاداتنا الجميلة لم تنقرض

· تيك توك بين نشر المجون ونشر الوعي والمعرفة

· صراع الأنستغرام، حرب فعلية؟ أم احتيال لبسط النفوذ؟

· لماذا استعار الرجل ثياب المرأة ولبست هي رجولته..

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

-أقلام المجلة …

الافتتاحية… الشروق الأولى في رمضان….. الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة … شهر رمضان لسنة 2024….. من شهر للانتصارات إلى شهر للانكسارات ! …صالح عزوز

صيحة الشروق .. ” جدلية الإشهار والإعلام…” …الدكتور عمار يزلي

وفي حوارات المجلة تقرأون.. –

· الفنانة الجزائرية ليديا لعريني تصرح: ” أحِبُّ الأدوار العميقة والمركبة كشخصيتي بفيلم العربي بن مهيدي”

· أما نجمة الدراما السورية صفاء سلطان فتكشف: ” مسلسل بيت اهلي نجح ليس لأنه جريء ولكن لأنه عمل متكامل و كان قريب من حياة كثيرين”

-مسرح:

” عرض “بأم عيني 1948” للفنان الفلسطيني غنام غنام..رحلة “غير معلنة” تكشف هشاشة المحتل ووطن حر رغم الاحتلال

-وفي عالم الموضة والجمال..

فساتين بلايزر وبالرينة..7 تنسيقات للأطفال للمواسم والاعياد

للمحجبات…6 إطلالات فضفاضة لموسم مستور

عطور…5 عطور ربيعية لموسم ينضح بالانتعاش

-وفي الديكور..

كيف تحولين رواقا ضيقا إلى مكان فسيح ومضئ؟-

ولمطبخك..

وصفات ربيعية سهلة التحضير

-وفي الرياضة..

· كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 وبنتائج أحسن..هذه تحديات المدرب الجديد للخضر فلاديمير بيتكوفيتش

· أول لاعب في عهد صادي يغيّر جنسيته الرياضية..رفيق غيتان يرفض المغرب ويختار اللعب للمنتخب الجزائري

· أصبحت “ملكة” هذه الرياضة وطنيا وإفريقيا ودوليا..الجمبازية “كيليا نمور” تتألق مع الخضر… والاتحاد الفرنسي أراد تحطيمها

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