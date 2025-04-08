جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2025
تطالعون في عدد أفريل من مجلة الشروق العربي:
النجم المصري أحمد العوضي يصرح: “العمل يستمد نجاحه من الشارع وليس من المواقع الافتراضية”
· تجنبا لتهديم بيوتهن…زوجات يرضين بالضرة بدل الطلاق!
· رحيل الأسطورة المونديالي “جمال مناد”..لاعب مميز ..هداف من طراز نادر وألقاب عديدة
· أزواج يفضلون الكراء على البقاء في بيت العائلة…هروب الكنة وانهيار مملكة العجوز!
وتجدون أيضا..
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· الذكاء الاصطناعي في الجزائر… أداة للخير أم للشر
· لم تنجذب الفتاة العزباء إلى رجل متزوج؟
· ريد فلاغز…إنذارات حمراء تخبرك أنك مع شريك عاطفي مؤذي
· أصبح خطرا على الوطن..الجلد المنفوخ يحرض على الجريمة والعنصرية
· من زرياب إلى الصنعة والغرناطية..تاريخ الموسيقى الاندلسية في الجزائر
· النرجسي الخفي.. شريك خطير ..كيف يتم التعامل مع الأذى الذي يتسبب فيه؟
· فقدان الوزن مقابل ربح الصحة النفسية والجسدية ..الجزائريون يحاربون السمنة لأغراض أخرى
· محمد بن سي أحمد بن شريف… أول روائي جزائري كتب بالفرنسية
· بعقلية الـ MVP..اكسب الملايين عبر تجارة إلكترونية رابحة
· احذروا إعلانات ممولة تقوم بسرقة أموالكم
· ما علاقة قيام الطفل بالأعمال المنزلية ..بنجاحه المهني والأكاديمي مستقبلا؟
· خليه عريان وحفيان..جزائريات يحرصن على تفقير أزواجهن
· صداقة المجاملة والمصلحة بين النساء ..عندما تتحول الأسرار إلى قنبلة موقوتة تهدد الزواج
· التخلي عن طباعة الصور يلغي ذكرياتنا
· بعضهن يصيبهن الاكتئاب..هل تغار الزوجة حينما يميل الأولاد إلى والدهم
· اجتماع العائلة على طاولة الطعام ..هل بات ضروريا استرجاع فرصة للدردشة والأحاديث؟
· مآسي حفلات الاحتفال بجنس المولود
· متلازمة اكتئاب الربيع..لمَ نشعر بالحزن العكسي في فصل الفرح؟
· القندورة والجلابة بلمسة عالمية..مصممون شباب يحيون التراث الجزائري بتأسيس براندات جزائرية
· يعثن في الوجوه فسادا..تجاوزات ممتهني الحلاقة والتجميل في الجزائر
· تهريب من نوع خاص..جزائريون يتاجرون في ريحة البلاد..المواد الاستهلاكية المدعمة على رأس القائمة
· متوقفات عن العمل يواجهن الحسرة بعد الزواج..”هكذا قضينا على طموحاتنا وأحلامنا”
· هل هم من مغراوة أم زناتة؟.. الأغواط… سر تسميتها وأصل سكانها
· أسماء خالدة ..الحاج منور… صوت الشعبي وموسوعته
·-أقلام المجلة …
الافتتاحية… غزة وعيد الفطر …………الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة… قم للمعلم وفّه التّنكيلا ….الاعلامي صالح عزوز صيحة الشروق… الرقمنة التي أخلطت “الأوراق”……الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
النجمة السورية نادين خوري تكشف لمجلة الشروق العربي:
” تخيفني المغامرات غير المدروسة بالنسبة إلى سنّي… أنا مغامِرة لكنني لستُ متهوّرة”
-وفي عالم الموضة والجمال..
· إطلالات تجمع كل اتجاهات الموضة لربيع 2025
-وفي الديكور..
كيف تنسقين الأزهار لربيع 2025
– ولمطبخك..
· وصفات ربيعية متنوعة
-وفي الرياضة..
· الفاف في سباق إقناع أكليوش و شرقي للعب للخضر مستقبلا
· الخضر …في الطريق الصحيح للمشاركة في خامس مونديال
· قيمته السوقية وصلت إلى أكثر من 40 مليون يورو..عمورة لخلافة محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي
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