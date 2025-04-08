جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2025

تطالعون في عدد أفريل من مجلة الشروق العربي:

النجم المصري أحمد العوضي يصرح: “العمل يستمد نجاحه من الشارع وليس من المواقع الافتراضية”

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·-أقلام المجلة …

الافتتاحية… غزة وعيد الفطر …………الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة… قم للمعلم وفّه التّنكيلا ….الاعلامي صالح عزوز صيحة الشروق… الرقمنة التي أخلطت “الأوراق”……الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

النجمة السورية نادين خوري تكشف لمجلة الشروق العربي:

” تخيفني المغامرات غير المدروسة بالنسبة إلى سنّي… أنا مغامِرة لكنني لستُ متهوّرة”

-وفي عالم الموضة والجمال..

· إطلالات تجمع كل اتجاهات الموضة لربيع 2025

-وفي الديكور..

كيف تنسقين الأزهار لربيع 2025

– ولمطبخك..

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-وفي الرياضة..

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