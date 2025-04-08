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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2025

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أفريل 2025

تطالعون في عدد أفريل من مجلة الشروق العربي:

النجم المصري أحمد العوضي يصرح: “العمل يستمد نجاحه من الشارع وليس من المواقع الافتراضية”

· تجنبا لتهديم بيوتهن…زوجات يرضين بالضرة بدل الطلاق!

· رحيل الأسطورة المونديالي “جمال مناد”..لاعب مميز ..هداف من طراز نادر وألقاب عديدة

· أزواج يفضلون الكراء على البقاء في بيت العائلة…هروب الكنة وانهيار مملكة العجوز!

وتجدون أيضا..

· غرائب… أزواج يطلقون كي لا يلتقوا في الجنة

· لمَ يتحرش الرجال بالمرأة التي تلبس الجلباب؟

· كانت تخص النساء فقط..شباب يتزين بسلاسل ذهبية في الأرجل

· الذكاء الاصطناعي في الجزائر… أداة للخير أم للشر

· لم تنجذب الفتاة العزباء إلى رجل متزوج؟

· ريد فلاغز…إنذارات حمراء تخبرك أنك مع شريك عاطفي مؤذي

· أصبح خطرا على الوطن..الجلد المنفوخ يحرض على الجريمة والعنصرية

· من زرياب إلى الصنعة والغرناطية..تاريخ الموسيقى الاندلسية في الجزائر

· النرجسي الخفي.. شريك خطير ..كيف يتم التعامل مع الأذى الذي يتسبب فيه؟

· فقدان الوزن مقابل ربح الصحة النفسية والجسدية ..الجزائريون يحاربون السمنة لأغراض أخرى

· محمد بن سي أحمد بن شريف… أول روائي جزائري كتب بالفرنسية

· بعقلية الـ MVP..اكسب الملايين عبر تجارة إلكترونية رابحة

· احذروا إعلانات ممولة تقوم بسرقة أموالكم

· ما علاقة قيام الطفل بالأعمال المنزلية ..بنجاحه المهني والأكاديمي مستقبلا؟

· خليه عريان وحفيان..جزائريات يحرصن على تفقير أزواجهن

· صداقة المجاملة والمصلحة بين النساء ..عندما تتحول الأسرار إلى قنبلة موقوتة تهدد الزواج

· التخلي عن طباعة الصور يلغي ذكرياتنا

· بعضهن يصيبهن الاكتئاب..هل تغار الزوجة حينما يميل الأولاد إلى والدهم

· اجتماع العائلة على طاولة الطعام ..هل بات ضروريا استرجاع فرصة للدردشة والأحاديث؟

· مآسي حفلات الاحتفال بجنس المولود

· متلازمة اكتئاب الربيع..لمَ نشعر بالحزن العكسي في فصل الفرح؟

· القندورة والجلابة بلمسة عالمية..مصممون شباب يحيون التراث الجزائري بتأسيس براندات جزائرية

· يعثن في الوجوه فسادا..تجاوزات ممتهني الحلاقة والتجميل في الجزائر

· تهريب من نوع خاص..جزائريون يتاجرون في ريحة البلاد..المواد الاستهلاكية المدعمة على رأس القائمة

· متوقفات عن العمل يواجهن الحسرة بعد الزواج..”هكذا قضينا على طموحاتنا وأحلامنا”

· هل هم من مغراوة أم زناتة؟.. الأغواط… سر تسميتها وأصل سكانها

· أسماء خالدة ..الحاج منور… صوت الشعبي وموسوعته

·-أقلام المجلة …

الافتتاحية… غزة وعيد الفطر …………الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة… قم للمعلم وفّه التّنكيلا ….الاعلامي صالح عزوز صيحة الشروق… الرقمنة التي أخلطت “الأوراق”……الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

النجمة السورية نادين خوري تكشف لمجلة الشروق العربي:

” تخيفني المغامرات غير المدروسة بالنسبة إلى سنّي… أنا مغامِرة لكنني لستُ متهوّرة”

-وفي عالم الموضة والجمال..

· إطلالات تجمع كل اتجاهات الموضة لربيع 2025

-وفي الديكور..

كيف تنسقين الأزهار لربيع 2025

– ولمطبخك..

· وصفات ربيعية متنوعة

-وفي الرياضة..

· الفاف في سباق إقناع أكليوش و شرقي للعب للخضر مستقبلا

· الخضر …في الطريق الصحيح للمشاركة في خامس مونديال

· قيمته السوقية وصلت إلى أكثر من 40 مليون يورو..عمورة لخلافة محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي

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