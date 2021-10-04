جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2021

تطالعون في عدد شهر أكتوبر من مجلة الشروق العربي..

مروى بوشوشة تكشف: فخورة بأختي أمل.. والزواج قسمة ونصيب

في استطلاع العدد تجدون..

– الجزائريون بصوت واحد..””كلنا جمال بلماضي””

ظواهر…

– نساء يفضلن الحلاقة بأنامل الرجال!

– ظاهرة التطير في مجتمعنا…يعلقون حياتهم بالقط الأسود والبومة

من الواقع..

– العائدات من الهجرة غير الشرعية…أي واقع وأي مستقبل؟

– هو وهي..بعد أن كان حكرا على الرجال….المرأة تلج عالم سياقة الوزن الثقيل

– زووم…الأظافر الاصطناعية …بين جمال المظهر وما يحمله من ضرر

تحت المجهر..

– فتيات يقبلن العمل بأجور ضعيفة ..أو عندما تنتزع حواء فرص ادم بالمزاد

وفي الفن…

– فنانون يستذكرون محمد الخامس زغدي في ذكرى رحيله..”أملنا كان كبيرا في فنان من زمن الموهوبين”

وفي حوارات العدد..

نجم الدراما السورية بسام كوسا للشروق العربي: “كفانا فخرا بماضينا”

وفي الرياضة …

زيماموش يقرر انهاء مشواره في اتحاد العاصمة

أما في عالم الفاشن..

– اكتشفي أحدث الصيحات لخريف وشتاء 2021

– وللمحجبات …06 قطع تليق بأناقتك

– وتجدين أيضا اخر إصدارات العطور لخريف وشتاء 2021

وفي الديكور..

– كيف تختارين وسائد صالونك؟

ولمطبخك..

– وصفات خريفية متنوعة تجدينها في العدد

– ومواضيع متعددة ومتنوعة ولقاءات مميزة تجدونها في العدد

مطالعة شيقة