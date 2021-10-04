-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات
الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2021

الشروق العربي
  • 31
  • 0
جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2021

تطالعون في عدد شهر أكتوبر من مجلة الشروق العربي..

مروى بوشوشة تكشف: فخورة بأختي أمل.. والزواج قسمة ونصيب

في استطلاع العدد تجدون..

– الجزائريون بصوت واحد..””كلنا جمال بلماضي””

ظواهر…

– نساء يفضلن الحلاقة بأنامل الرجال!

– ظاهرة التطير في مجتمعنا…يعلقون حياتهم بالقط الأسود والبومة

من الواقع..

– العائدات من الهجرة غير الشرعية…أي واقع وأي مستقبل؟

– هو وهي..بعد أن كان حكرا على الرجال….المرأة تلج عالم سياقة الوزن الثقيل

– زووم…الأظافر الاصطناعية …بين جمال المظهر وما يحمله من ضرر

تحت المجهر..

– فتيات يقبلن العمل بأجور ضعيفة ..أو عندما تنتزع حواء فرص ادم بالمزاد

وفي الفن…

– فنانون يستذكرون محمد الخامس زغدي في ذكرى رحيله..”أملنا كان كبيرا في فنان من زمن الموهوبين”

وفي حوارات العدد..

نجم الدراما السورية بسام كوسا للشروق العربي: “كفانا فخرا بماضينا”

وفي الرياضة …

زيماموش يقرر انهاء مشواره في اتحاد العاصمة

أما في عالم الفاشن..

– اكتشفي أحدث الصيحات لخريف وشتاء 2021

– وللمحجبات …06 قطع تليق بأناقتك

– وتجدين أيضا اخر إصدارات العطور لخريف وشتاء 2021

وفي الديكور..

– كيف تختارين وسائد صالونك؟

ولمطبخك..

– وصفات خريفية متنوعة تجدينها في العدد

– ومواضيع متعددة ومتنوعة ولقاءات مميزة تجدونها في العدد

مطالعة شيقة

مقالات ذات صلة
لهذه الأسباب كانت نتائج النخبة الوطنية في ألعاب طوكيو سيئة

لهذه الأسباب كانت نتائج النخبة الوطنية في ألعاب طوكيو سيئة

يستغلون المعاناة لرفع عدد متتبعيهم.. البوز في زمن الوباء

يستغلون المعاناة لرفع عدد متتبعيهم.. البوز في زمن الوباء

لاعبو “ليفربول الجزائر” يستطعون الوصول إلى المستوى العالي

لاعبو “ليفربول الجزائر” يستطعون الوصول إلى المستوى العالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد