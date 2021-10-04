جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2021
تطالعون في عدد شهر أكتوبر من مجلة الشروق العربي..
مروى بوشوشة تكشف: فخورة بأختي أمل.. والزواج قسمة ونصيب
في استطلاع العدد تجدون..
– الجزائريون بصوت واحد..””كلنا جمال بلماضي””
ظواهر…
– نساء يفضلن الحلاقة بأنامل الرجال!
– ظاهرة التطير في مجتمعنا…يعلقون حياتهم بالقط الأسود والبومة
من الواقع..
– العائدات من الهجرة غير الشرعية…أي واقع وأي مستقبل؟
– هو وهي..بعد أن كان حكرا على الرجال….المرأة تلج عالم سياقة الوزن الثقيل
– زووم…الأظافر الاصطناعية …بين جمال المظهر وما يحمله من ضرر
تحت المجهر..
– فتيات يقبلن العمل بأجور ضعيفة ..أو عندما تنتزع حواء فرص ادم بالمزاد
وفي الفن…
– فنانون يستذكرون محمد الخامس زغدي في ذكرى رحيله..”أملنا كان كبيرا في فنان من زمن الموهوبين”
وفي حوارات العدد..
نجم الدراما السورية بسام كوسا للشروق العربي: “كفانا فخرا بماضينا”
وفي الرياضة …
زيماموش يقرر انهاء مشواره في اتحاد العاصمة
أما في عالم الفاشن..
– اكتشفي أحدث الصيحات لخريف وشتاء 2021
– وللمحجبات …06 قطع تليق بأناقتك
– وتجدين أيضا اخر إصدارات العطور لخريف وشتاء 2021
وفي الديكور..
– كيف تختارين وسائد صالونك؟
ولمطبخك..
– وصفات خريفية متنوعة تجدينها في العدد
– ومواضيع متعددة ومتنوعة ولقاءات مميزة تجدونها في العدد
مطالعة شيقة