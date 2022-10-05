جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2022

قراءة في عدد أكتوبر 2022 من مجلة الشروق العربي:

الممثلة إيمان نوال تكشف:

أحب الأدوار التي تشبهني ولا أقبل بأدوار الاغراء

الزواج المختلط عبر مواقع حلال كوم..

جزائريات يتورطن مع محتالين وبارونات مخدرات

رحيل الفتى المتمرد..

هشام سليم يرحل تاركا غصة وذكريات لا تنسى

أكتوبر…لماذا يلقبه الجزائريون بالشهر الأسود؟؟

دعاة يحذرون من نشرها دون التأكد منها..أحاديث موضوعة متداولة على شبكات التواصل

اضطراب الاكتناز وتكديس الخردوات ..هوس المطلقين والمصدومين عاطفيا

الاضطراب العاطفي الموسمي..اكتئاب خريفي قد يدفعك إلى الإدمان أو الانتحار

هل هي دليل على سوء الأحوال المادية ..الأكلات الشعبية بين كونها طعاما للفقراء، وتربعها على قوائم أفخم المطاعم والفنادق

الصمت العقابي بين الزوجين ..ابتزاز عاطفي يدمر العلاقة الحميمية

ذكاء المسافات بين الزوجين ..قليل من البُعد يُنعش ذاكرة الحب

ومواضيع متعددة ومميزة أخرى تجدونها في العدد

وفي ركن مال وأعمال..

السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس للـتأمينات يكشف:

سوق التأمينات ستكون إيجابية هذه السنة

السيد جمال قيدوم النائب المدير العام لمجمع إريس يصرح:

ايريس حول الجزائر من بلد مستورد الى مصدر للعجلات

وفي حوارات العدد..

النجم السوري أيمن بهنسي يصرح˸

باب الحارة بصمة في مشواري الفني

وفي عالم الموضة والفاشن…

اطلالات لافتة للمحجبات هذا الخريف

-وفي عالم الأحذية.. 6 أحذية تحتفي بقدوم الخريف

وصفحات متعددة في الجمال والعناية والديكور والطبخ تجدونها في العدد

وفي الرياضة..

ناصر المايسترو الجديد للخضر.. وأندية عالمية تريده

صراع أوروبي كبير على ضم بن سبعيني..ابن قسنطينة يريد اللعب في مانشستر يونايتد ويزامل رونالدو

مطالعة شيقة