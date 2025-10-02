-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2025

الشروق العربي
  • 29
  • 0
جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2025

تطالعون في عدد اكتوبر من مجلة الشروق العربي:

النجمة المصرية ريهام عبد الغفور تصرح: “بعد وفاة والدي لم أعد أخاف من الموت! ”

· لعبة “الدومينو” في الأحياء السكنية.. قيام الليل في العبث!

· سرقة أغراض الموتى .. لصوص بلا إنسانية يتصيدون الحوادث للسطو على أصحابها!

· في ظل التعامل بالمظاهر.. هل اللباس يعكس شخصية الفرد؟

· ظاهرة بيع الماء في الطرقات.. تجارة تستهوي الأطفال والمراهقين!

وتجدون أيضا..

· أزواج يمنعون زوجاتهم من إعالة أهاليهن

· صنع لنا جيلا من المنافقين عاطفيا..قمع مشاعر الطفل وإجباره على الاعتذار والتظاهر

· أسماء خالدة..كريمة “أسا نزها”..قبائلية من العقيبة.. رحلة 60 أغنية

· ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم”

· لمَ نستيقظ بمزاج معكر وتعب شديد؟

· الإخفاق الدراسي لأولادنا ..هل سببه العين وأم الصبيان وسحر الربط والغشاوة؟

· الأم السامة.. مثالية أمام الجميع باستثناء أبنائها

· الدوبارة واللوبيا والقلب اللوز.. أكلات تقليدية عرفت بعائلات شهيرة

· الزواج غير المتكافئ في السن..ما الذي يدفع شابا إلى الارتباط بعجوز؟

· بسبب سيناريوهات الأفلام والمسلسلات:..فتيات مرميات في الشارع بعدما اصطدمن بالواقع

· “الطلاق الانتقامي”..الإضرار بالشريك أهم من الانفصال ذاته

· الكانسر فوبيا..نساء يخشين إجراء فحص الماموجرام

· التظاهر بالرومنسية وتمثيل اللطف في العلاقة الزوجية..هكذا يفقد الشريكان الثقة في مشاعر بعضهما

· رمزية الماركات العالمية في الجزائر ..”قل لي ما تلبس.. أقل لك من أنت”

· تلاميذ موظفون وأصحاب مشاريع صغيرة ..كيف يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسي؟

· أقطاب الآمة..لقبت بذات الجهادين..شامة بوفجي.. أصغر معلمة في تاريخ الجزائر

· متى يكون النجاح سببا لطلاق الأزواج؟

· الانقياد خلف تراندات التجميل..يضرب النساء في قيمهن وجيوبهن

· كيف تتخلص من الخلعة ونوبات الهلع والخوف؟

· هل يحق للزوجة أن تطالب بسكن خاص؟

· نوستالجيا..ياحجنجل وخالتي مالحة وغيرها.. أغاني الطفولة المنسية.. هل تعود يوما؟

-أقلام المجلة …

· الافتتاحية… زمن التعايش المكره… الأستاذ ياسين فضيل

· اشراقة… ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم” ….. الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… زمن التعايش المكره… الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

– الممثل المصري محمد كريم لمجلة الشروق العربي:

” وحدنا العرب كفنانين نهتم بالأرقام والمراكز”

-وفي عالم الموضة والجمال..

– إطلالات مميزة لاستقبال يليق بالخريف

– وفي عالم العطور… عطور خريفية جريئة

وفي الديكور..

كيف تعيد إحياء أثاث قديم بلمسة عصرية؟

-وفي الرياضة..

· “المحليون” يحضرون لكأس العرب المقررة شهر ديسمبر بقطر.. بوقرة وكتيبته عازمون على الحفاظ على لقب سنة 2021

· بعد شياخة ومازة… الفاف تواصل البحث عن “العصافير النادرة”.. خالص مراح ورفيق بلغالي وياسين بن حطاب جديد الخضر قريبا

· البطلة الأولمبية كيليا نمور تتحدث عن مستقبلها: “سأحضّر جيدا للأولمبياد القادم من أجل تتويج جديد”

مطالعة شيقة

مقالات ذات صلة
عرض ” كرنفال روماني”  بالعلامة الكاملة

عرض ” كرنفال روماني”  بالعلامة الكاملة

“العين في العين” يقص شريط المنافسة

“العين في العين” يقص شريط المنافسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد