جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2025
تطالعون في عدد اكتوبر من مجلة الشروق العربي:
النجمة المصرية ريهام عبد الغفور تصرح: “بعد وفاة والدي لم أعد أخاف من الموت! ”
· لعبة “الدومينو” في الأحياء السكنية.. قيام الليل في العبث!
· سرقة أغراض الموتى .. لصوص بلا إنسانية يتصيدون الحوادث للسطو على أصحابها!
· في ظل التعامل بالمظاهر.. هل اللباس يعكس شخصية الفرد؟
· ظاهرة بيع الماء في الطرقات.. تجارة تستهوي الأطفال والمراهقين!
وتجدون أيضا..
· أزواج يمنعون زوجاتهم من إعالة أهاليهن
· صنع لنا جيلا من المنافقين عاطفيا..قمع مشاعر الطفل وإجباره على الاعتذار والتظاهر
· أسماء خالدة..كريمة “أسا نزها”..قبائلية من العقيبة.. رحلة 60 أغنية
· ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم”
· لمَ نستيقظ بمزاج معكر وتعب شديد؟
· الإخفاق الدراسي لأولادنا ..هل سببه العين وأم الصبيان وسحر الربط والغشاوة؟
· الأم السامة.. مثالية أمام الجميع باستثناء أبنائها
· الدوبارة واللوبيا والقلب اللوز.. أكلات تقليدية عرفت بعائلات شهيرة
· الزواج غير المتكافئ في السن..ما الذي يدفع شابا إلى الارتباط بعجوز؟
· بسبب سيناريوهات الأفلام والمسلسلات:..فتيات مرميات في الشارع بعدما اصطدمن بالواقع
· “الطلاق الانتقامي”..الإضرار بالشريك أهم من الانفصال ذاته
· الكانسر فوبيا..نساء يخشين إجراء فحص الماموجرام
· التظاهر بالرومنسية وتمثيل اللطف في العلاقة الزوجية..هكذا يفقد الشريكان الثقة في مشاعر بعضهما
· رمزية الماركات العالمية في الجزائر ..”قل لي ما تلبس.. أقل لك من أنت”
· تلاميذ موظفون وأصحاب مشاريع صغيرة ..كيف يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسي؟
· أقطاب الآمة..لقبت بذات الجهادين..شامة بوفجي.. أصغر معلمة في تاريخ الجزائر
· متى يكون النجاح سببا لطلاق الأزواج؟
· الانقياد خلف تراندات التجميل..يضرب النساء في قيمهن وجيوبهن
· كيف تتخلص من الخلعة ونوبات الهلع والخوف؟
· هل يحق للزوجة أن تطالب بسكن خاص؟
· نوستالجيا..ياحجنجل وخالتي مالحة وغيرها.. أغاني الطفولة المنسية.. هل تعود يوما؟
-أقلام المجلة …
· الافتتاحية… زمن التعايش المكره… الأستاذ ياسين فضيل
· اشراقة… ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم” ….. الإعلامي صالح عزوز
· صيحة الشروق… زمن التعايش المكره… الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
– الممثل المصري محمد كريم لمجلة الشروق العربي:
” وحدنا العرب كفنانين نهتم بالأرقام والمراكز”
-وفي عالم الموضة والجمال..
– إطلالات مميزة لاستقبال يليق بالخريف
– وفي عالم العطور… عطور خريفية جريئة
وفي الديكور..
كيف تعيد إحياء أثاث قديم بلمسة عصرية؟
-وفي الرياضة..
· “المحليون” يحضرون لكأس العرب المقررة شهر ديسمبر بقطر.. بوقرة وكتيبته عازمون على الحفاظ على لقب سنة 2021
· بعد شياخة ومازة… الفاف تواصل البحث عن “العصافير النادرة”.. خالص مراح ورفيق بلغالي وياسين بن حطاب جديد الخضر قريبا
· البطلة الأولمبية كيليا نمور تتحدث عن مستقبلها: “سأحضّر جيدا للأولمبياد القادم من أجل تتويج جديد”
مطالعة شيقة