جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أكتوبر 2025

النجمة المصرية ريهام عبد الغفور تصرح: “بعد وفاة والدي لم أعد أخاف من الموت! ”

· لعبة “الدومينو” في الأحياء السكنية.. قيام الليل في العبث!

· سرقة أغراض الموتى .. لصوص بلا إنسانية يتصيدون الحوادث للسطو على أصحابها!

· في ظل التعامل بالمظاهر.. هل اللباس يعكس شخصية الفرد؟

· ظاهرة بيع الماء في الطرقات.. تجارة تستهوي الأطفال والمراهقين!

· أزواج يمنعون زوجاتهم من إعالة أهاليهن

· صنع لنا جيلا من المنافقين عاطفيا..قمع مشاعر الطفل وإجباره على الاعتذار والتظاهر

· أسماء خالدة..كريمة “أسا نزها”..قبائلية من العقيبة.. رحلة 60 أغنية

· ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم”

· لمَ نستيقظ بمزاج معكر وتعب شديد؟

· الإخفاق الدراسي لأولادنا ..هل سببه العين وأم الصبيان وسحر الربط والغشاوة؟

· الأم السامة.. مثالية أمام الجميع باستثناء أبنائها

· الدوبارة واللوبيا والقلب اللوز.. أكلات تقليدية عرفت بعائلات شهيرة

· الزواج غير المتكافئ في السن..ما الذي يدفع شابا إلى الارتباط بعجوز؟

· بسبب سيناريوهات الأفلام والمسلسلات:..فتيات مرميات في الشارع بعدما اصطدمن بالواقع

· “الطلاق الانتقامي”..الإضرار بالشريك أهم من الانفصال ذاته

· الكانسر فوبيا..نساء يخشين إجراء فحص الماموجرام

· التظاهر بالرومنسية وتمثيل اللطف في العلاقة الزوجية..هكذا يفقد الشريكان الثقة في مشاعر بعضهما

· رمزية الماركات العالمية في الجزائر ..”قل لي ما تلبس.. أقل لك من أنت”

· تلاميذ موظفون وأصحاب مشاريع صغيرة ..كيف يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسي؟

· أقطاب الآمة..لقبت بذات الجهادين..شامة بوفجي.. أصغر معلمة في تاريخ الجزائر

· متى يكون النجاح سببا لطلاق الأزواج؟

· الانقياد خلف تراندات التجميل..يضرب النساء في قيمهن وجيوبهن

· كيف تتخلص من الخلعة ونوبات الهلع والخوف؟

· هل يحق للزوجة أن تطالب بسكن خاص؟

· نوستالجيا..ياحجنجل وخالتي مالحة وغيرها.. أغاني الطفولة المنسية.. هل تعود يوما؟

· الافتتاحية… زمن التعايش المكره… الأستاذ ياسين فضيل

· اشراقة… ثقافة العمل التطوعي… ليس كل نجاح “بالدراهم” ….. الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… زمن التعايش المكره… الدكتور عمار يزلي

– الممثل المصري محمد كريم لمجلة الشروق العربي:

” وحدنا العرب كفنانين نهتم بالأرقام والمراكز”

– إطلالات مميزة لاستقبال يليق بالخريف

– وفي عالم العطور… عطور خريفية جريئة

كيف تعيد إحياء أثاث قديم بلمسة عصرية؟

· “المحليون” يحضرون لكأس العرب المقررة شهر ديسمبر بقطر.. بوقرة وكتيبته عازمون على الحفاظ على لقب سنة 2021

· بعد شياخة ومازة… الفاف تواصل البحث عن “العصافير النادرة”.. خالص مراح ورفيق بلغالي وياسين بن حطاب جديد الخضر قريبا

· البطلة الأولمبية كيليا نمور تتحدث عن مستقبلها: “سأحضّر جيدا للأولمبياد القادم من أجل تتويج جديد”

