جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2021

مواضيع حصرية وملفات مختلفة

تطالعون في عدد شهر أوت من مجلة الشروق العربي

كريم بوسالم وسليمان بخليلي واخرون… فيروس كورونا يبكي الجزائريين ويقتل المثقفين…ᴉ

ومن المجتمع

– الخلع في حلة جديدة.. زوجات يطلبن الخلع بعد تحقيق لقب الأمومة

– نساء يضحين بالزواج من أجل منصب عملᴉ

– كوارث وتشوهات في عيادات الجميل…

– جزائريات يبحثن عن “الجمال الزائف” بأي ثمنᴉ

– سيدات يشتكين سطحية وحشرية أزواجهن.. التدقيق في التفاصيل..اهتمام أم ازعاج؟

ومواضيع أخرى مميزة في المجتمع والرياضة والتاريخ تجدونها في العدد

وفي حوارات العدد..

الشروق العربي في ضيافة نجوم الدراما العربية..

حيث تجدون حوارا شيقا مع الفنانة القديرة هناء الشوربجي ودردشة على المكشوف مع النجم المصري محمد عبد الحافظ

وتجدون أيضا حوارا مميزا مع الممثل الجزائري علي رباحي

وفي الموضة..

صفحات متعددة لاطلالة صيفية أنيقة

ولمطبخك..

وصفات صيفية سهلة التحضير

وتجدون أيضا صفحات متعددة في الموضة والجمال والطبخ

وفي الرياضة …

هربوا من الضغوط وبحثوا عن الراحة… هنا قضى نجوم الخضر عطلتهم السنوية الجزائر، دبي، جزيرة مكونوس اليونانية المالديف.. الوجهات المفضلة

– محرز يثير الجدل ويخطب تايلور في اليونان

مطالعة شيقة