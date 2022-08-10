جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2022
قراءة في عدد أوت من مجلة الشروق العربي
لهذا السبب اخترت اللهجة المصرية : مريم حليم للشروق العربي الفنانة في موضوع العدد
حوارات العدد:
عمار ثايري : الصراحة جزء من شخصيتي الحقيقية
نجم الكوميدي التونسي بوزيد خالد : لهذا انسحبت من مسلسل نسيبتي العزيزة
في الرياضة:
حسام البدري مدرب وفاق سطيف : سأعمل على إعادة الوفاق إلى مكانته الطبيعية
– اندري ديلور يعتذر من بلماضي ويعود للخضر
– 2025 هذا ما ينتظر الرئيس الجديد للفاف إلى غاية
أما في المواضيع الاجتماعية تجدون:
– العلاج بالأنظمة الفدائية يتحدى الأدوية الكيميائية
– هل يتسامح الجزائريون بطبعهم القلب الأبيض
– هل حقا يخاف الرجل من المرأة المثقفة
– زوجات يصرخن: صديقتي المقربة خطفت زوجي
– سيدات يعرفن مستجدات الفيسبوك وانستغرام دون امتلاك حساب
– جزائريات يجبن 58 ولاية بحثا عن المغامرة
– أيامقرار لاكراص: يستفيدون من القرار ثم يعودون للسجن بعد
– أعراسنا: شباب يغلقون الطرقات ويرقصون مثل المجانين
– الجن العاشق معشوق المحرومات عاطفيا وفارس أحلام المطلقات
– المدخرات سرا من رواتب أزواجهن: سارقات ام حاذقات
– كم المجلة صفحات عديدة خاصة بالمرأة و الطبخ والموضة و تهدي بأقلام المجلةكما تقرؤون مواضيع مميزة والجمال.