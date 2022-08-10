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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2022

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2022

قراءة في عدد أوت من مجلة الشروق العربي

لهذا السبب اخترت اللهجة المصرية : مريم حليم للشروق العربي الفنانة في موضوع العدد

حوارات العدد:

عمار ثايري : الصراحة جزء من شخصيتي الحقيقية

نجم الكوميدي التونسي بوزيد خالد : لهذا انسحبت من مسلسل نسيبتي العزيزة

في الرياضة:

حسام البدري مدرب وفاق سطيف : سأعمل على إعادة الوفاق إلى مكانته الطبيعية

– اندري ديلور يعتذر من بلماضي ويعود للخضر

– 2025 هذا ما ينتظر الرئيس الجديد للفاف إلى غاية

أما في المواضيع الاجتماعية تجدون:

– العلاج بالأنظمة الفدائية يتحدى الأدوية الكيميائية

–  هل يتسامح الجزائريون بطبعهم القلب الأبيض

– هل حقا يخاف الرجل من المرأة المثقفة

– زوجات يصرخن: صديقتي المقربة خطفت زوجي

– سيدات يعرفن مستجدات الفيسبوك وانستغرام دون امتلاك حساب

– جزائريات يجبن 58 ولاية بحثا عن المغامرة

– أيامقرار لاكراص: يستفيدون من القرار ثم يعودون للسجن بعد

– أعراسنا: شباب يغلقون الطرقات ويرقصون مثل المجانين

– الجن العاشق معشوق المحرومات عاطفيا وفارس أحلام المطلقات

– المدخرات سرا من رواتب أزواجهن: سارقات ام حاذقات

– كم المجلة صفحات عديدة خاصة بالمرأة و الطبخ والموضة و تهدي بأقلام المجلةكما تقرؤون مواضيع مميزة والجمال.

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