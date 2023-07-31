جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2023

تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي…

نوميديا لزول للشروق العربي: تعلمت من محنتي أن لا أثق بسهولة..ولن أسامح من ظلمني!

· تنقل زوجها الى السعودية كان نقطة تحول في حياتها….زوجة بن زيما تعتنق الإسلام

· دروس خصوصية ونشاطات اجبارية….أمهات يحرمن اولادهن من العطلة!

· استطلاع…هل الزواج ينهي صداقات الرجل؟

· استطلاع.. ماذا تفعلين لو اكتشفت أن زوجك متزوج عليك في السر؟!

وتجدون ايضا..

· الغرق الجاف…احذر الغرق بعد ساعات من السباحة

· يحدث في شواطئنا…أحصنة وكلاب تتقاسم الشواطئ مع العائلات

· الشريك الذكي الحذق ….هل هو خطر على العلاقة؟

· نساء يقضين على حياتهن الزوجية بالمبالغة

· غرائب…جزائريون يجرون عمليات تجميل لحيواناتهم الأليفة

· أولياء تائهون…الانتقال من الطفولة الى المراهقة مرحلة صعبة يمر بها أبناؤنا

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

· نجم الكوميديا المصرية ضياء الميرغني يصرح للشروق العربي: “الأجيال الجديدة ليس لها عائلة فنية ولن يزعجني صغائر البشر”

· أما نجمة المسرح صبرينة قريشي فتكشف: “القلق أنقذني من الوقوع في الابتذال”

وفي عالم الموضة والجمال..

اطلالات حجابية للشاطىء

كما تكتشفين في هذا العدد اخر صيحات صنادل الافراح والطلات الملاح

وفي ركن عناية:

احذري..هذه التصرفات تدمر بشرتك في فصل الصيف

ولمطبخك..

حلويات مميزة لقهوة العصر

وفي الرياضة..

· أمين غويري يختار اللعب للجزائر ويرفض البقاء مع الديكة

· اختار مواجهة المنتخب السنغالي في ادغال افريقيا…بلماضي يريد تكرار سيناريو 2019 بكوت ديفوار

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