جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2023
تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي…
نوميديا لزول للشروق العربي: تعلمت من محنتي أن لا أثق بسهولة..ولن أسامح من ظلمني!
· تنقل زوجها الى السعودية كان نقطة تحول في حياتها….زوجة بن زيما تعتنق الإسلام
· دروس خصوصية ونشاطات اجبارية….أمهات يحرمن اولادهن من العطلة!
· استطلاع…هل الزواج ينهي صداقات الرجل؟
· استطلاع.. ماذا تفعلين لو اكتشفت أن زوجك متزوج عليك في السر؟!
وتجدون ايضا..
· الغرق الجاف…احذر الغرق بعد ساعات من السباحة
· يحدث في شواطئنا…أحصنة وكلاب تتقاسم الشواطئ مع العائلات
· الشريك الذكي الحذق ….هل هو خطر على العلاقة؟
· نساء يقضين على حياتهن الزوجية بالمبالغة
· غرائب…جزائريون يجرون عمليات تجميل لحيواناتهم الأليفة
· أولياء تائهون…الانتقال من الطفولة الى المراهقة مرحلة صعبة يمر بها أبناؤنا
ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..
وفي حوارات المجلة تقرأون..
· نجم الكوميديا المصرية ضياء الميرغني يصرح للشروق العربي: “الأجيال الجديدة ليس لها عائلة فنية ولن يزعجني صغائر البشر”
· أما نجمة المسرح صبرينة قريشي فتكشف: “القلق أنقذني من الوقوع في الابتذال”
وفي عالم الموضة والجمال..
اطلالات حجابية للشاطىء
كما تكتشفين في هذا العدد اخر صيحات صنادل الافراح والطلات الملاح
وفي ركن عناية:
احذري..هذه التصرفات تدمر بشرتك في فصل الصيف
ولمطبخك..
حلويات مميزة لقهوة العصر
وفي الرياضة..
· أمين غويري يختار اللعب للجزائر ويرفض البقاء مع الديكة
· اختار مواجهة المنتخب السنغالي في ادغال افريقيا…بلماضي يريد تكرار سيناريو 2019 بكوت ديفوار
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