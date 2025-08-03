جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2025

تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي:

الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة للشروق العربي : أحلم بانتهاء الحروب وبحياة آمنة وسقف متين

صحة..

كيف تحمي طفلك من خطر الإجهاد الحراري؟

تساؤل..

لماذا تزداد الخلافات الزوجية ونسب الطلاق صيفا؟!

غالية أم رخيصة.. هل يحدد المهر قيمة العروس؟!

أزواج..

هذه أسرار نجاح الزيجات المتأخرة..

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-أقلام المجلة …

· الافتتاحية… بكالوريا 2025………………الاستاذ ياسين فضيل

· اشراقة… كذبة إعلامي في ستة أيام… وهم بثمن……..الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… الصورة وثورة الاتصال الحديث……… الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

· الممثل باسم سمرة يكشف لمجلة الشروق العربي: ” أرى نفسي متجددا في السينما ولا أكرر نفسي حتى ولو كانت الشخصية ذاتها”

· أما الممثلة المسرحية الجزائرية عباسية عميري فتصرح للمجلة: ” عودة المسرح المدرسي أصبحت أكثر من ضرورة ”

-وفي عالم الموضة والجمال..

· لعرائس 2025..فساتين زفاف حالمة من وحي الأناقة والرومانسية

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-وفي الديكور..

5 طاولات منخفضة تجمع العائلة في صيف 2025

– ولمطبخك..

تحليات صيفية سهلة التحضير

-وفي الرياضة..

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