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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2026

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2026

تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي..

الحرائق الأخيرة بالجزائر.. حينما ينضم الشعب كله إلى سلك الحماية المدنية!

 Et vous… 

• صيفيات…ديتوكس صيفي للتخلص من تعفن الدماغ الرقمي

• استطلاع…ما الفرق بين الزواج المستمر والزواج السعيد؟

• تساؤل..هل يؤثر الأخ المجرم على مستقبل أخته في الزواج؟

• بن سبعيني وبن طالب ..قيادة جديدة لغرفة ملابس الخضر..ثورة في بيت المحاربين تحضيرا لكأس افريقيا 2027

 وتجدون أيضا..

• أطفال سيفورا ..مهووسون صغار بالماكياج ومستحضرات التجميل
• الأم المبتلعة.. حب زائد يلتهم الأطفال عاطفيا
• الإيموفيليا ..لمَ يدمن البعض نشوة الوقوع في الحب؟
• بسبب عدم احترامهم للشواطئ : شباب يحرمون العائلات من الراحة والاستجمام
• البلوك والديزابوني وغيرها…المشاعر الإلكترونية التي عوضت العلاقات الحقيقية
• الصحافة الرياضية… بين الواقع والمطلوب

• العالم يعود إلى الوسائل التقليدية لحفظ الصحة..حقيقة أم خدعة تجارية جديدة؟
• أسماء خالدة.. الممثل الراحل سيد علي فيرناندال..”من زوج عيون” إلى نجم الكوميديا ​​الجزائرية
• حذار أن تربي طفلا معوقا في بيتك!!!
• ريجيم الذكاء الاصطناعي..هل تعوض التطبيقات المختصين والأطباء؟
• زوجتك مرضعة؟..هذه هي استراتيجية دعمك لها
• “سباق التباهي بالمظاهر”…حفلات النجاح تتحول إلى عرس بلا عروس
• 3 فخاخ عقلية قد تدمر السلام النفسي للأزواج
• قسوة أم تضحية ..هل المرأة التي تسلم حضانة أولادها لطليقها أمّ بلا مشاعر؟
• من دفاتر الثورة..معركة موقورنو… ملحمة الشهداء الحفاة
• من موظفة محرجة إلى سيدة أعمال..هكذا أعادت المرأة صياغة قيمة العمل في المجتمع
• موضة العري والتبرج عند الرجال:شباب يتجولون بأجساد عارية…
• ناس الدزاير قجمة ومعاير..مكانة الأمثال الشعبية في اللهجة العاصمية

• هوس المظهر يغير طقوس التحضير للدخول المدرسي..مراهقات على عتبات صالونات التجميل… بروتين وتنظيف بشرة وتسوق
• هل أصبح عدم التكافؤ شرطا لإنجاح الزواج الحديث؟..الاختلاف بين الزوجين يتحول من سبب للانفصال إلى عامل للتوازن
• هل نحمل في جيوبنا سلاحا يدمر صحتنا؟..التواصل المستمر عبر الإنترنت فتاك
• بين الجزائر والمالديف وإيبيزا واليونان…”هنا” يقضي لاعبو الخضر عطلتهم السنوية
• المؤثرون يقودون مشتريات الأطفال والمراهقين..حين يخرج الذوق الاستهلاكي من يد الأسرة
• متلازمة الاغتراب الوالدي ..غسيل دماغ ينتج أجيالا مشوهة عاطفيا

– أقلام المجلة … 

• الافتتاحية… كرة القدم ..فرحة الشعوب!…….الأستاذ ياسين فضيل
• اشراقة.. بعض البلاطوهات الرياضية… “التمنشير” et “كلام القهاوي”……….الإعلامي صالح عزوز
• صيحة الشروق… جدل اللغة الأجنبية والهوية……………….. الدكتور عمار يزلي

– وفي حوارات المجلة تقرأون..

• السيدة خديجة لعجامة صاحبة ملجأ قطط بسطوالي: “حبي لهذه الحيوانات الجميلة دفعني إلى بناء هذا الملجأ”

• نجم الشاشة المصرية محسن منصور لمجلة الشروق العربي : “كل شخصية جديدة اختبار… ولا أحب البقاء في منطقة الأمان”

– وفي عالم الموضة والجمال..

• 6 إطلالات صيفية تختزل الأناقة..
• حقائب رافيا تتصدر صيحات صيف 2026

– وفي الرياضة..

• المدرب نور الدين ولد علي لـ “الشروق العربي”: “فخور باكتشاف شايبي وحاج موسى وتيطراوي وبلغالي”

• قاهر الكاميرون في دورة الغابون يودع الملاعب..قشير يعلق حذاءه وسط دموع التأثر وإجماع على موهبته النادرة..من مدرسة “الدلافين” إلى التألق مع “الكاب”… مسرية حافلة

• المونديال يرفع أسهم “مازادونا” الجزائر: إبراهيم مازة يتصدر المهارة والقيمة السوقية عالميًا..- تفوق على يامال وموسيالا وسيكون خليفة محرز مستقبلا

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