جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2026

تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي..

الحرائق الأخيرة بالجزائر.. حينما ينضم الشعب كله إلى سلك الحماية المدنية!

Et vous…

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• هل نحمل في جيوبنا سلاحا يدمر صحتنا؟..التواصل المستمر عبر الإنترنت فتاك

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• متلازمة الاغتراب الوالدي ..غسيل دماغ ينتج أجيالا مشوهة عاطفيا

– أقلام المجلة …

• الافتتاحية… كرة القدم ..فرحة الشعوب!…….الأستاذ ياسين فضيل

• اشراقة.. بعض البلاطوهات الرياضية… “التمنشير” et “كلام القهاوي”……….الإعلامي صالح عزوز

• صيحة الشروق… جدل اللغة الأجنبية والهوية……………….. الدكتور عمار يزلي

– وفي حوارات المجلة تقرأون..

• السيدة خديجة لعجامة صاحبة ملجأ قطط بسطوالي: “حبي لهذه الحيوانات الجميلة دفعني إلى بناء هذا الملجأ”

• نجم الشاشة المصرية محسن منصور لمجلة الشروق العربي : “كل شخصية جديدة اختبار… ولا أحب البقاء في منطقة الأمان”

– وفي عالم الموضة والجمال..

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– وفي الرياضة..

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• قاهر الكاميرون في دورة الغابون يودع الملاعب..قشير يعلق حذاءه وسط دموع التأثر وإجماع على موهبته النادرة..من مدرسة “الدلافين” إلى التألق مع “الكاب”… مسرية حافلة

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