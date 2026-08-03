جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر أوت 2026
تطالعون في عدد أوت من مجلة الشروق العربي..
الحرائق الأخيرة بالجزائر.. حينما ينضم الشعب كله إلى سلك الحماية المدنية!
Et vous…
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• استطلاع…ما الفرق بين الزواج المستمر والزواج السعيد؟
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• البلوك والديزابوني وغيرها…المشاعر الإلكترونية التي عوضت العلاقات الحقيقية
• الصحافة الرياضية… بين الواقع والمطلوب
• العالم يعود إلى الوسائل التقليدية لحفظ الصحة..حقيقة أم خدعة تجارية جديدة؟
• أسماء خالدة.. الممثل الراحل سيد علي فيرناندال..”من زوج عيون” إلى نجم الكوميديا الجزائرية
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• ناس الدزاير قجمة ومعاير..مكانة الأمثال الشعبية في اللهجة العاصمية
• هوس المظهر يغير طقوس التحضير للدخول المدرسي..مراهقات على عتبات صالونات التجميل… بروتين وتنظيف بشرة وتسوق
• هل أصبح عدم التكافؤ شرطا لإنجاح الزواج الحديث؟..الاختلاف بين الزوجين يتحول من سبب للانفصال إلى عامل للتوازن
• هل نحمل في جيوبنا سلاحا يدمر صحتنا؟..التواصل المستمر عبر الإنترنت فتاك
• بين الجزائر والمالديف وإيبيزا واليونان…”هنا” يقضي لاعبو الخضر عطلتهم السنوية
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• متلازمة الاغتراب الوالدي ..غسيل دماغ ينتج أجيالا مشوهة عاطفيا
– أقلام المجلة …
• الافتتاحية… كرة القدم ..فرحة الشعوب!…….الأستاذ ياسين فضيل
• اشراقة.. بعض البلاطوهات الرياضية… “التمنشير” et “كلام القهاوي”……….الإعلامي صالح عزوز
• صيحة الشروق… جدل اللغة الأجنبية والهوية……………….. الدكتور عمار يزلي
– وفي حوارات المجلة تقرأون..
• السيدة خديجة لعجامة صاحبة ملجأ قطط بسطوالي: “حبي لهذه الحيوانات الجميلة دفعني إلى بناء هذا الملجأ”
• نجم الشاشة المصرية محسن منصور لمجلة الشروق العربي : “كل شخصية جديدة اختبار… ولا أحب البقاء في منطقة الأمان”
– وفي عالم الموضة والجمال..
• 6 إطلالات صيفية تختزل الأناقة..
• حقائب رافيا تتصدر صيحات صيف 2026
– وفي الرياضة..
• المدرب نور الدين ولد علي لـ “الشروق العربي”: “فخور باكتشاف شايبي وحاج موسى وتيطراوي وبلغالي”
• قاهر الكاميرون في دورة الغابون يودع الملاعب..قشير يعلق حذاءه وسط دموع التأثر وإجماع على موهبته النادرة..من مدرسة “الدلافين” إلى التألق مع “الكاب”… مسرية حافلة
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