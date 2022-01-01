جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جانفي 2021

قراءة في عدد جانفي من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد شهر جانفي من مجلة الشروق العربي …

بعد تتويج منتخب المحليين بكأس العرب.. المحاربون في الكاميرون من أجل النجمة الثالثة

وفي استطلاع العدد..

ما مدى صدق مقولة “زوج وليدك يعقال”؟

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– أزواج.. الزوج المتسلط..مطلب بعض الفتيات وخيبة للأخريات.. والأخصائيون يؤكدون.. “تسلط الرجل اضطراب نفسي”.

– قصص يرويها الطلبة … رعب وطرائف في أروقة الإقامات الجامعية.

وفي الرياضة..

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وفي حوارات العدد ..

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ومواضيع كثيرة أخرى في المجتمع والفن والجمال والديكور والتاريخ والتراث تجدونها في العدد

وفي الموضة ..

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ولمطبخك..

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