جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جانفي 2023

قراءة في عدد جانفي من مجلة الشروق العربي

الشاف ” شهرزاد “ تصرح بعفوية˸ أنا أكثر واحدة تستحق لقب سفيرة المطبخ الجزائري

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وفي الحوارات تقرأون..

النجمة السورية نبال الجزائري تصرح˸ “تعلمت من فشلي ألا أستكين..”

أما المخرجة السورية رشا شربتجي فتكشف: “أفضّل الأعمال التي تفرض إشكالية وتثير الجدل”

وفي الموضة ..

-9 معاطف شيك لبداية سنة دافئة

-و في الاكسسوارات… ساعات فاخرة لم تتأخر ولو دقيقة

وفي الجمال واللياقة.. احمي جسمك من تأثيرات فقدان الوزن

ولمطبخك..

وصفات موسمية عصرية

وفي الديكور..

أفكار ونصائح للتطبيق… حمام قصباوي.. زليج وساريج وعين السبع

وفي الرياضة..

هذا هو المخطط الجديد الذي اعتمدته الـ “فاف” للخضر ..بلماضي باق إلى غاية 2026 مع إعادة النظر في التشكيلة

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إلى اللقاء قطر… مرحبا كندا والمكسيك والولايات المتحدة

وتهديك المجلة ملحق “استمتعي بالشتاء”

مطالعة شيقة