جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جوان 2021

مواضيع حصرية وملفات مختلفة

تطالعون في عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي..

الفنانة ياسمين عماري تصرح: الكاريزما أهم من الجمال في التمثيل..وصالح أوقروت أقوى ممثل

وتجدون مواضيع اجتماعية مميزة..

– هو وهي…هل يخاف الجزائري من الارتباط بامرأة تشغل مناصب قيادية؟

– زووم…… اقتحام الرجال لمجالات النساء..حين تتجاوز الانامل الرجالية فطرة الأنثى

– استطلاع…هل تقبلين الزواج برجل يصغرك سنا؟

– ثقافة الاعتذار…هل هي ضعف أم قوة خارقة؟

– هي..ماكثات في البيوت يسعين للتحرر…التكوين وقيادة السيارة ضمن الأولويات

– أزواج…كلمة السر في الهاتف النقال بين الزوجين…هل هي دليل على الخيانة؟

– مقاهي النساء في الجزائر…ظاهرة جديدة بين مرحب ومنتقد

تاريخ…خلدها علي لابوانت في صورة تاريخية…قصة المجاهدة سامية لخضاري ..واضعة القنابل الرابعة التي نسيها التاريخ

ومواضيع أخرى شيقة تجدونها في المجلة

و في لقاءات العدد

النجمة السورية “سوزان سكاف” تكشف للمجلة: “الكواسر أمتع التجارب في حياتي”

أما نجم هوليوود العربي الجديد “جهاد عبدو” فيصرح: “أعتز بتضريف بلدي في هوليود “

كما تجدون حوارا شيقا ومميزا مع الإعلامية والمخرجة وفاء لغواطي التي كشفت للمجلة: “أحببت التنشيط منذ الصغر لكن الصحافة عشقي”

أما في عالم الفاشن.. من منصات الموضة العالمية..فساتين الصيف..ورود وطبعات ومهرجان الألوان

وللمحجبات …افكار وتنسيقات لاطلالات صيفية أنيقة ومواضيع أخرى تجدونها في الموضة والعناية والجمال.

– ولمطبخ …وصفات صيفية عصرية ومميزة

مطالعة شيقة