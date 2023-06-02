جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جوان 2023

تطالعون في عدد جوان من مجلة الشروق العربي…

الفنانة ياسمين عماري تصرح: حاليا لا أفكر في الزواج..لا أحد يعلم ما يخبئه القدر

بعد سنوات خطوبة… جزائريون يتخلون عن الخطيبة حال الحصول على تأشيرة!

وفي استطلاع العدد …

هل يحق للأبناء منع والدهم من الزواج مرة ثانية؟

تروج للجمال المثالي ونزع الحجاب وتأنيث الشباب..

فلاتر التيك توك..البلاء القادم من الصين!

وتجدون ايضا..

استطلاع…..هل الزواج من شخص غني يضمن السعادة للفتاة؟

اسرارهن…كيف ارتدين الحجاب…قصص فتيات تحجبن بعد ابتلاء وامتحان..

أعياد….نصائح مثالية لتستمتع بصحة مثالية في عيد الأضحى..

الصورة المغايرة لخيريجي السجون ..بين الدراسات العليا والتكوين وانشاء المشاريع

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

نجمة الشاشة التونسية كوثر الباردي تكشف: دوري في نسيبتي لعزيزة يشبهني نوعا ما

الممثلة الجزائرية سهى ولهى تصرح: الفن كان العالم الوحيد الذي حاولت الاختفاء فيه في وقت كنا نرى فيه الموت دائما

وفي عالم الموضة والجمال..

إطلالات شيك لحضور اعراس 2023

وللمحجبات… اطلالات سواريه مميزة

ولمطبخك..

اطباق موسمية عصرية واقتصادية

وفي الرياضة..

هشام بوداوي…انجلترا الوجهة القادمة

رامز زروقي بنادي فينورود الهولندي ب100 مليار سنتيم

مطالعة شيقة