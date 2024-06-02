جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جوان 2024
تجدون في عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي…
قطع تصوير أحدث أفلامه ليُلبي دعوة مهرجان “إيمدغاسن” بباتنة..
الممثل الإيراني مصطفى زماني (يوزرسيف) للشروق العربي”: “يوسف الصديق” فتح لي أبوابا واسعة..وأتطلع لتجسيد شخصية الفاروق
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والعديد من المواضيع الاجتماعية المميزة تجدونها في العدد
-أقلام المجلة …
الافتتاحية…الحج الأكبر….. الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة …خريطة وهمية تفوز بالمباريات … صالح عزوز
صيحة الشروق.. العدل أساس الملك… الدكتور عمار يزلي
وفي حوارات المجلة تقرأون.. –
· النجمة السورية ميريام عطا الله تصرح للمجلة: ” طريقي كان مملوء بالصعوبات والعثرات ومحفوفا بمخاطر كثيرة ”
ضيوف المجلة..
العارض والوجه الإعلاني مراد محمد الصغير..وسامة جزائرية تزين أكبر شارع في الامارات
-وفي عالم الموضة والجمال..
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-وفي الديكور..
الكتان أو اللان..قماش يغير ديكورك من فخم إلى فاخر
وفي التراث..
التطريز الجزائري..الفتلة والابرة ورشمات عالمية
ولمطبخك..
وبمناسبة عيد الطفولة..وصفات شهية للأطفال
-وفي الرياضة..
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