جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2022

قراءة في عدد جويلية من مجلة الشروق العربي

– الفنانة بشرى عقبي للشروق العربي˸ عفويتي..سر نجاحي!.

– أضحية أونلاين.. اختر كبشا أقرنَ أملحَ واستلم قطّا أجربا

– التنمر الزوجي .. يدفع الى الجنون ويتسيب في الخيانة الزوجية

– تحقيق…للاستفادة من المعاش المنقول…

– جزائريات يرفضن الزواج المدني ويرحبن بالزواج العرفي

– تعدّدت النيات والذبيحة واحدة ..

– جزائريون يجمعون بين الأضحية والوليمة والعقيقة

– الانتقام في المجتمع.. حينما يطبق الأفراد قانون الغاب

كراء المدعوين إلى الأعراس .. “موضة اللي ماعندوش لحباب”

و في الفن …

– نجم الكوميديا السورية الممثل نزار أبو حجر : أملي كبير في إنجاز فيلم الأمير عبد القادر

– سفير الأغنية الشاوية نصر الدين حرة للشروق العربي .. أعكف حالیا على أعمال من شأنها أن تأخذ الأغنیة الشاویة

وفي الموضة والفاشن…

– توندونس 2022…فستان مطبع وسنيكرز ومغامرات صيفية

-وللمحجبات..5 تنسيقات تليق بالحجاب الصيفي

وفي ركن عناية وجمال تجدون..

التخلص من آثار الندوب والحبوب والجروح القديمة..بين التكنولوجيا والوصفات الطبيعية التقليدية

و في الرياضة …

– دخلت التاريخ وتجاوزت كل العواقب.. الحكمة الدولية، لمياء عثمان:

– “فخورة بإدارة أول لقاء “للرجال” في الرابطة المحترفة الأولى

مطالعة شيقة