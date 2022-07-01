جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2022
قراءة في عدد جويلية من مجلة الشروق العربي
– الفنانة بشرى عقبي للشروق العربي˸ عفويتي..سر نجاحي!.
– أضحية أونلاين.. اختر كبشا أقرنَ أملحَ واستلم قطّا أجربا
– التنمر الزوجي .. يدفع الى الجنون ويتسيب في الخيانة الزوجية
– تحقيق…للاستفادة من المعاش المنقول…
– جزائريات يرفضن الزواج المدني ويرحبن بالزواج العرفي
– تعدّدت النيات والذبيحة واحدة ..
– جزائريون يجمعون بين الأضحية والوليمة والعقيقة
– الانتقام في المجتمع.. حينما يطبق الأفراد قانون الغاب
كراء المدعوين إلى الأعراس .. “موضة اللي ماعندوش لحباب”
و في الفن …
– نجم الكوميديا السورية الممثل نزار أبو حجر : أملي كبير في إنجاز فيلم الأمير عبد القادر
– سفير الأغنية الشاوية نصر الدين حرة للشروق العربي .. أعكف حالیا على أعمال من شأنها أن تأخذ الأغنیة الشاویة
وفي الموضة والفاشن…
– توندونس 2022…فستان مطبع وسنيكرز ومغامرات صيفية
-وللمحجبات..5 تنسيقات تليق بالحجاب الصيفي
وفي ركن عناية وجمال تجدون..
التخلص من آثار الندوب والحبوب والجروح القديمة..بين التكنولوجيا والوصفات الطبيعية التقليدية
و في الرياضة …
– دخلت التاريخ وتجاوزت كل العواقب.. الحكمة الدولية، لمياء عثمان:
– “فخورة بإدارة أول لقاء “للرجال” في الرابطة المحترفة الأولى
مطالعة شيقة