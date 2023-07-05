جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2023

تطالعون في عدد جويلية من مجلة الشروق العربي…

بعد سنوات من الصبر… سارة رجيل في أول حوار حصري للشروق العربي بعد وضعها لطفلتها:

حُسن الظن بالله كان سلاحي وسندي..

استطلاع… هل انت ديبلوماسي في التعامل مع زوجتك؟

غرائب.. أزواج يهددون زوجاتهم بفيديوهات خليعة!

“الكلاش” وحروب الستوريهات بين “المؤثرات”..

سعي واضح للاخلال بالنظم الاجتماعية !

وتجدون ايضا..

الطلاق الناجح ..الطريقة المثالية لإنهاء زواج فاشل

العقيقة.. من سنة حميدة إلى مظهر للتفاخر

القرضناش…الأندلسي الهارب الذي غرس 30 ألف شجرة في عنابة

المتابعات على مواقع الإنترنت ونوعية التفاعل..تضمن المناصب لأصحابها على حساب ذوي الكفاءة والمهارة المهنية

بمناسبة اليوم العالمي للشكولاطة..كيف يزيد عقار الحب سعادتك الزوجية

صراع الولاء في العلاقات الزوجية..”الجديد حبّو.. والقديم لا تفرط فيه..”

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

نجمة الدراما السورية شكران تكشف.. «زقاق الجن» جعلني على حافة الخوف أكثر وأكثر من القادم

الممثل هشام مصباح لمجلة يصرح.. مسلسل “دار لفشوش” خلق نقلة عامة في الدراما الجزائرية

وفي عالم الموضة والجمال..

5 أزياء صيفية تخرجك من الروتين

-ولمطبخك..

وصفات صيفية عصرية

-وفي الرياضة..

الفرنسيون نادمون على تضييع الجوهرة وإشادة بإمكاناته… بوعناني: “سعيد مع الخضر وألعب الآن مع أسماء كنت أشاهدها مشجعا فقط”

رامي بن سبعيني يخطف الأضواء وينتقل إلى بوروسيا دوتموند

مطالعة شيقة