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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2024

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2024

تجدون في عدد شهر جويلية من مجلة الشروق العربي…

النجم السوري “معتصم النهار” يصرح: تميزت لأنني تعمدت تجسيد الأدوار الصعبة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية

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• بحثا عن الحماية في اعتقادهن…فتيات يصاحبن المدمنين وخريجي السجون!

• هل الخيانة طبع ذكوري؟..رجال يخونون أفضل الزوجات!

• لعرائس 2024…كيف تتألقين يوم زفافك

• استطلاع العدد …هل أنت راض عن حالك اليوم؟

وتجدون ..

• استكلاب الزوجات ..نساء ينبحن ويربطن بالسلاسل خلال المعاشرة الزوجية
• تلازم الأمهات الجدد.. الأم السيئة، حالة من تأنيب الضمير والشعور بالتقصير
• شهدت حضورا كثيفا من كل فئات المجتمع..فرسان المنابر يعظون الشباب في ساحات مفتوحة
• لماذا فشلت جهود التربية الذكية؟
• شهوة الغرائب أو اضطراب بيكا…لماذا يعشق البعض تناول الإسفنج والإسمنت والبنزين؟
• التسوق ليلا عادة جديدة تدخل قاموس الجزائريين..ونظام المراكز التجارية يقلب الموازين
• موسم الاصطياف..قطاع سياحي غني يحتاج إلى ثقافة في هذا المجال
• المعاملة بالمثل قانون يحكم العلاقات ..والقيم الاجتماعية والدينية على الهامش
• زواج الـ week end..متزوجون بدوام جزئي
• سياسة القطيع تفسد المجتمع ..شروط الانتماء تكلف الناس أخلاقهم ومبادئهم
• قصة مكان….المنصورة وقلعة بني حماد..قلاع ومنارات تختزل 20 قرنا من التاريخ

وتقرأون كذلك..

• كراء مستلزمات الأفراح تجارة تعرف انتعاشا..تستنجد بها العرائس للتوفير
• أزمة منتصف العمر تعيد متزوجين إلى المراهقة الأولى ..انفصال وخيانات تهدد استقرار الأسرة
• لأن العرق دسّاس ..اكتشاف جينات وراثية مسؤولة عن الخيانة الزوجية
• لعنة كاسندرا ..محرومة عاطفيا ولا أحد يصدقني
• من ملف مخابرات الثورة..مهمة شهر العسل… الحب في زمن الثورة
والعديد من المواضيع الاجتماعية المميزة تجدونها في العدد

-أقلام المجلة … 

الافتتاحية…جويلية شهر الانتصارات…..الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة…المهرجانات الثقافية… بين البهرجة والكرنفال…..صالح عزوز
صيحة الشروق.. 62 سنة على سنة 62…الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون.. 

الممثل الطيب بنعيجة يفتح قلبه للمجلة..” على السلطات المعنية بالشأن الثقافي سن قانون يحمي الفنان ويدافع عن حقوقه حتى لا يتعرض للإهانة”

-وفي عالم الموضة والجمال..

• اطلالات صيفية لموسم منعش

وتجدون أيضا..

• أكسسوارات ضرورية للشاطئ لكل العائلة

-وفي الديكور..

كيف تزين دخلة الدار بأشياء بسيطة

وفي التراث..

• المسايس والسبيعيات والمقياس..رحلة في أساور المرأة الجزائرية
• الطباخة والمسادنة والقرافة وغيرها..مهن أعراس اختفت وأخرى على قيد الموت

ولمطبخك..

مرطبات عصرية سهلة التحضير

-وفي الرياضة..

• تلقى ثمانية أهداف في أربعة لقاءات والجمهور في حيرة..هذه هي الثورة التي تنتظر بيتكوفيتش في التشكيلة الوطنية
• رئيس نادي جمعية الفنك الكندي عبد النور كريبازة يؤكد..هناك لاعبون في كندا بإمكانهم تدعيم مختلف المنتخبات الوطنية
• البحث عن العصافير النادرة لتدعيم المنتخب يتواصل..صادي يضمن شرقي وأكليوش.. وآخرون في الطريق

مطالعة شيقة

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