جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2024

تجدون في عدد شهر جويلية من مجلة الشروق العربي…

النجم السوري “معتصم النهار” يصرح: تميزت لأنني تعمدت تجسيد الأدوار الصعبة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية

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• لعنة كاسندرا ..محرومة عاطفيا ولا أحد يصدقني

• من ملف مخابرات الثورة..مهمة شهر العسل… الحب في زمن الثورة

والعديد من المواضيع الاجتماعية المميزة تجدونها في العدد

-أقلام المجلة …

الافتتاحية…جويلية شهر الانتصارات…..الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة…المهرجانات الثقافية… بين البهرجة والكرنفال…..صالح عزوز

صيحة الشروق.. 62 سنة على سنة 62…الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

الممثل الطيب بنعيجة يفتح قلبه للمجلة..” على السلطات المعنية بالشأن الثقافي سن قانون يحمي الفنان ويدافع عن حقوقه حتى لا يتعرض للإهانة”

-وفي عالم الموضة والجمال..

• اطلالات صيفية لموسم منعش

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-وفي الديكور..

كيف تزين دخلة الدار بأشياء بسيطة

وفي التراث..

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• الطباخة والمسادنة والقرافة وغيرها..مهن أعراس اختفت وأخرى على قيد الموت

ولمطبخك..

مرطبات عصرية سهلة التحضير

-وفي الرياضة..

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