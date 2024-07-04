جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2024
تجدون في عدد شهر جويلية من مجلة الشروق العربي…
النجم السوري “معتصم النهار” يصرح: تميزت لأنني تعمدت تجسيد الأدوار الصعبة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية
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• المعاملة بالمثل قانون يحكم العلاقات ..والقيم الاجتماعية والدينية على الهامش
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• من ملف مخابرات الثورة..مهمة شهر العسل… الحب في زمن الثورة
والعديد من المواضيع الاجتماعية المميزة تجدونها في العدد
-أقلام المجلة …
الافتتاحية…جويلية شهر الانتصارات…..الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة…المهرجانات الثقافية… بين البهرجة والكرنفال…..صالح عزوز
صيحة الشروق.. 62 سنة على سنة 62…الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
الممثل الطيب بنعيجة يفتح قلبه للمجلة..” على السلطات المعنية بالشأن الثقافي سن قانون يحمي الفنان ويدافع عن حقوقه حتى لا يتعرض للإهانة”
-وفي عالم الموضة والجمال..
• اطلالات صيفية لموسم منعش
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• أكسسوارات ضرورية للشاطئ لكل العائلة
-وفي الديكور..
كيف تزين دخلة الدار بأشياء بسيطة
وفي التراث..
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• الطباخة والمسادنة والقرافة وغيرها..مهن أعراس اختفت وأخرى على قيد الموت
ولمطبخك..
مرطبات عصرية سهلة التحضير
-وفي الرياضة..
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• البحث عن العصافير النادرة لتدعيم المنتخب يتواصل..صادي يضمن شرقي وأكليوش.. وآخرون في الطريق
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