جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جويلية 2026

تطالعون في عدد جويلية من مجلة الشروق العربي..

إنجاز خاليلوزيتش يحققه بيتكوفيتش.. “الخضر” يكتبون التاريخ بمونديال 2026

هكذا أعاد بيتكوفيتش الهيبة التكتيكية لـ “الخضر”

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– أقلام المجلة …

الافتتاحية… كرة القدم ..فرحة الشعوب!…….الأستاذ ياسين فضيل

اشراقة.. منتخب “الافناك “…سليل ” الكعب” و سحر ” “الغراف” و براعة التمريرة ” العمياء” ..الإعلامي صالح عزوز

صيحة الشروق… 5/7/ في عين إبليس………………. الدكتور عمار يزلي

– وفي حوارات المجلة تقرأون..

الممثل محمد أبركان ، الشهير بـ”ستانلي” يفتح قلبه لمجلة الشروق العربي: “قناة الشروق حررتني من رهبة الجمهور ومنحتني الثقة أمام الكاميرا”

نجم الدراما المصرية عصام السقا لمجلة الشروق العربي: ” أبحث عن الأدوار التي تضيف لمسيرتي لا لرصيدي فقط”

– وفي عالم الموضة والجمال..

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– وفي الرياضة..

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