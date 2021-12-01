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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ديسمبر 2021

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ديسمبر 2021

قراءة في عدد ديسمبر من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد شهر ديسمبر …

جمال بلماضي يصرح : لن نغيب عن المونديال التاريخي

وفي المجتمع تقرأون..

– الجلباب والاسدال…من رمز للسترة الى موضة يطبعها الحذاء الرياضي!

– بعد “الشيفون”.. جزائريون يشترون ملابسهم ب”الكيلو “!

– أزواج…المرأة العصبية..هل هي زوجة مناسبة؟

– أمهات مدمنات…المهلوسات والخدرات تفتك بأسر جزائرية وتضرب مركز التنشئة

– يصارعون الموج والبحر بلا ذنب..الاطفال والرضع جواز سفر المتزوجين عبر قوارب “الحرقة”

– زواج الطلبة في مرحلة الدراسة…هل ينجح هذا التحدي؟

– ومواضيع كثيرة أخرى في المجتمع والفن والجمال والديكور والتاريخ والتراث تجدونها في العدد

وفي الحوارات تقرأون..

– الفنان عباس ريغي يصرح : “الفنان يعاني من الداخل ولا يكشف عما يعانيه من شدة كبريائه..”

– الممثلة المصرية سمية درويش للشروق العربي: ارتدائي للحجاب ثم خلعه أمر يخصني وينبع من داخلي!

وفي الفن أيضا…

– رحيل الفنانة سهير البابلي …هرم فني يغادر هذه الحياة.. الشروق العربي تكشف سر ارتدائها للحجاب ولقائها مع الشيخ الشعراوي ولحظاتها الأخيرة

وفي الموضة ..

–  اكتشفي اخر الصيحات لمعاطف شتاء 2022

– كما اخترنا لك اطلالات مميزة لشتاء انيق

ولمطبخك..

وصفات عصرية واقتصادية تجدينها في العدد

مطالعة شيقة

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