جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ديسمبر 2021
قراءة في عدد ديسمبر من مجلة الشروق العربي
تطالعون في عدد شهر ديسمبر …
جمال بلماضي يصرح : لن نغيب عن المونديال التاريخي
وفي المجتمع تقرأون..
– الجلباب والاسدال…من رمز للسترة الى موضة يطبعها الحذاء الرياضي!
– بعد “الشيفون”.. جزائريون يشترون ملابسهم ب”الكيلو “!
– أزواج…المرأة العصبية..هل هي زوجة مناسبة؟
– أمهات مدمنات…المهلوسات والخدرات تفتك بأسر جزائرية وتضرب مركز التنشئة
– يصارعون الموج والبحر بلا ذنب..الاطفال والرضع جواز سفر المتزوجين عبر قوارب “الحرقة”
– زواج الطلبة في مرحلة الدراسة…هل ينجح هذا التحدي؟
– ومواضيع كثيرة أخرى في المجتمع والفن والجمال والديكور والتاريخ والتراث تجدونها في العدد
وفي الحوارات تقرأون..
– الفنان عباس ريغي يصرح : “الفنان يعاني من الداخل ولا يكشف عما يعانيه من شدة كبريائه..”
– الممثلة المصرية سمية درويش للشروق العربي: ارتدائي للحجاب ثم خلعه أمر يخصني وينبع من داخلي!
وفي الفن أيضا…
– رحيل الفنانة سهير البابلي …هرم فني يغادر هذه الحياة.. الشروق العربي تكشف سر ارتدائها للحجاب ولقائها مع الشيخ الشعراوي ولحظاتها الأخيرة
وفي الموضة ..
– اكتشفي اخر الصيحات لمعاطف شتاء 2022
– كما اخترنا لك اطلالات مميزة لشتاء انيق
ولمطبخك..
وصفات عصرية واقتصادية تجدينها في العدد
مطالعة شيقة