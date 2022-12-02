جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ديسمبر 2022

جلسة ونسا.. البرنامج الذي استقطب ملايين المتابعين

الكاستينغ في الجزائر..

جدلية اختيار الجمال على حساب كاريزما التمثيل

يحدث عندنا…

أولياء يشجعون التلاميذ على الغش!

وتجدون أيضا..

ما حقيقة مقولة السجن للرجال؟

لكل من اسمه نصيب.. هل هناك أسماء منحوسة واخرى تجلب الحظ؟

غرائب..

– الاستمتاع بالرعب..

– ادمان يستحوذ على شبابنا

ومن العجائب أيضا..

ولادة دون حمل..

نساء يكتشفن حملهن عند بداية المخاض

ومن واقعنا…

المضاربة في الجزائر.. تجار يخافون المخلوق ولا يخافون الخالق

اسرارهن..

ثلاثينيات يعزفن عن الزواج!

يحدث عندنا..

يبيعون اثاث بيوتهم لشراء المخدرات والخمور

ازواج.. هل انت عالق في علاقة زوجية مسمومة؟

اليك ترياق الشفاء

ومواضيع أخرى مميزة تجدونها في العدد

وتستضيف لكم المجلة في هذا العدد:

المخرج الكبير جعفر قاسم : “فيلم هيليوبوليس هو تنشيط ذاكرة الأجيال بالثورة الجزائرية”

الممثل القدير عزيز بوكروني : “أرفض الأدوار التي أكرر فيها نفسي”

النجم مصطفى لعريبي: “همي هو البحث عن اليات لتطوير الدراما الجزائرية”

وفي عالم الفاشن

– اطلالات في غاية الترف لشتاء في غاية الاعتدال

– واكتشفي أيضا العطور الحالمة الرائجة هذا الموسم

وفي الديكور … الخزانة البربرية من الجزائر الى افخم الفيلات في العالم

وفي الجمال والعناية… هذا ما يستخدمه الخبراء لترميم خلايا البشرة

وفي المطبخ... وصفات تقليدية شتوية معصرنة

وفي الفن..

وفي الرياضة…

ريان ايت نوري يختار الجزائر دون ضغوطات

مهدي ليريس.. الوافد الجديد الى الخضر يؤكد: فخور بتمثيل بلد اجدادي

عبد المجيد بوقرة يتحدث عن شان 2023: هذه رسالتي الى اللاعبين.

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