جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2021

مواضيع حصرية وملفات مختلفة

تطالعون في عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي..

سعدان وشحاتة ينسحبان في صمت… “الشيخ” و”المعلم” يعتزلان التدريب…ᴉ

من الواقع…

– المال ضد الشهادة…جامعيون ودكاترة يعملون عند المتسربين من المدرسة

– كورونا والناس…

– الوسواس والخوف الزائد من المرض يقود جزائريين الى الإصابة بالعدوى

– هجوم الحوامل على العيادات الخاصة لوضع مواليدهن والعمليات القيصرية تستنزف الجيوب

– جزائريون يفتحون صفحات خاصة للملقحين ضد الكوفيد للتعارف والزواج

– الكورونا تطرق باب الأطفال…حين تشتكي البراءة ضيق العيش

وفي استطلاع العدد…لماذا ترفض الام تزويج ابنها من فتاة أحلامه؟!

ومواضيع أخرى مميزة في المجتمع والرياضة والتاريخ تجدونها في العدد

وفي حوارات العدد..

– اعماله فاقت ربع مليار مشاهدة…المخرج الموهبة أمين بومدين يكشف: أتطلع الى اخراج عمل للشاب خالد

– الشروق العربي في ضيافة نجوم الدراما العربية.. حيث تجدون حوارا شيقا مع نجم الكوميدية المصرية “علاء مرسي” ولقاء صريح مع الممثل السوري القدير أحمد الأحمد

وفي الموضة..

– من أزيائنا التقليدية …حين ينطق “الكاراكو” الأحمر غزلا

– للعريس …كيف تنسق طلتك مع عروسك

– للأطفال…موديلات لدخول مدرسي أنيق

– ولطلتك الخريفية..أحدث الموديلات واجمل التنسيقات

ولمطبخك..

وصفات موسمية متنوعة تجدينها في العدد

وتهديك المجلة ملحق “تألقي هذا الخريف” ..ملفا كاملا عن العناية بنفسك وجمالك وطلتك ونفسيتك هذا الخريف

مطالعة شيقة