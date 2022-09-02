جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2022

قراءة في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي

– الفنانة الصحراوية تنو خيلولي :تصرح: الفنان في الجنوب بعيد عن الحركية الثقافية

المجلة تنشر اخر لقاء لها مع الفنان السوري الراحل بسام لطفي ايام قبل وفاته .. وتروي ايضا لكم رحلة الغريب من قمة قاسيون الى ملاذه الاخير

وحوارات مميزة اخرى تجدونها في العدد..

الممثل الكوميدي الجزائري الهادي الطيرللأسف ..التشجيع اصبح فقط : يكشف -الباجي–للرداءة

ي حققت اسمي بالحفر ف: يفتح قلبه للشروق النجم المصري أحمد بديروفي استضافة خاصة..الصخر

وفي عالم الموضة والفاشن…

اسرار أشهر مصمم فرنسي في الجزائر…رحلة في بيت المصمم ايف سان لوران

اطلالات عاصمية من خزانة منال حدلي 5تك …ابساولمن

ولدخول مدرسي أنيق …تنسيقات مميزة للأطفال

تجدونها في العدد وصفحات متعددة في الجمال والعناية والديكور والطبخ

وفي المجتمع…

أنكروا حقوقهن في الكد… رجال يرمون بزوجاتهم بعد الثراء

الغباء العاطفي …سفاح العلاقات الزوجية

تدخل الأولياء في توجيه المسار الدراسي لأبنائهم…..كيف يجب أن يكون؟

استطلاع….لماذا يتخلى بعض الرجال عن خاتم الزواج؟

ظروف المحيطة بهم…أمهات سئمن من تربية أولادهننتيجة لل

جماع بأمر قضائي..او عندما تجرك فحولتك الضعيفة الى ساحات المحاكم

الفطام وازمة نقل الطفل الى غرفة أخرى ..من المتعلق الأكبر؟

وفي الرياضة..

رغم أن حظوظ الدولي الفرنسي كبيرة للفوز بها..رياض محرز ينافس بن زيمة على الكرة الذهبية

مهازل.. ديون بالملايير.. والاحتراف يتحول إلى “انحراف”

ومواضيع رياضية اخرى تجدونها في العدد

-استقبلي الخريف بأريحية–وتهديك المجلة ملحق

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