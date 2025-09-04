جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2025

تطالعون في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي:

الممثل عادل شيخ يخص الشروق العربي بحوار من القلب˸

“العبسي” أهم وأقرب الأدوار لقلبي..

– رصيدكم من الستر قد نفذ..التطبيقات الرقمية تفضح الخيانات الزوجية!

– جزائريون يبحثون عن الدعم النفسي من الذكاء الاصطناعي!

— هل حقا يخاف الرجل من المرأة المثقفة؟

-زوجات عاملات يرفضن مساعدة أزواجهن في النفقات!

· ماذا بعد أن يكتشف الأبناء الخيانة الزوجية؟

· يسكنون مع بعض.. لا إلى بعض..أزواج يتحولون إلى شركاء سكن

· يعتقد أنه محور الكون..هل أنت متزوجة بالرجل الأميرة؟

· 10 أخطاء يرتكبها الآباء في التربية الجنسية لأطفالهم

· لهذه الأسباب يقرر بعض الأزواج تـأجيل الإنجاب

· بصراحة.. هل تخاف من زوجتك؟

· لهذه الأسباب يظهر بعض الأشخاص أصغر سنا؟

· رجال يصرحون.. وراء كل رجل تعيس امرأة

· فرق المغنيات الملتزمات بين الإقبال الكبير والانتقاد

· “امشِ في جنازة.. وما تمشيش في زواجة”.. سعاة التزويج في فم المدفع

· فسيفساء وأقواس معابد وقصور..كنوز روما في الجزائر.. آثار عمرها قرون

· ترند انتشار منتجات العناية والتجميل للصغيرات ..خطر صحي ونفسي واجتماعي في غلاف منمق

· دار الخزناجي أو فيلا سكالا.. القصر الذي اختصر إبداع الهندسة الجزائرية

· رمز الرجلة والنخوة..لم تخلى العريس عن البرنوس الأبيض؟

· المطاعم التقليدية.. صيحة تراثية وعودة إلى الجذور

· مايسترو الموسيقى الوهرانية..بلاوي الهواري.. سيرة فنان عبقري

· مرضى السرطان ضحايا خبث المرض وتجار العلاج ..الجهل واليأس يستنزفانهم نفسيا وماديا

· نظام المقاول الذاتي يكتفي بشخص واحد لإطلاق مؤسسة فاعلة اجتماعيا

· نساء جيل ما بعد الاستقلال..آخر ما يبقى يربط المرأة الجزائرية بالتراث والتقاليد

· هل الرجل الأصلع الأكثر ذكاء وفحولة وجاذبية للنساء؟

· هل تعالج الحلي المعدنية والأحجار الكريمة أمراض الروح والجسد؟

· الافتتاحية… أهلا سبتمبر 2025………………..الأستاذ ياسين فضيل

· إشراقة… الصحافة المكتوبة مدرسة إذا أعددتها أعددت صحفيا متمرسا……….الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… العولمة ومفهوم الحاجة……….. الدكتور عمار يزلي

نجم الشاشة العربية خالد القيش لمجلة الشروق العربي:

” الأداء الصادق جعل من مسلسل «آسر» عملاً يصل إلى الناس بسهولة”

أما الفنانة المصرية نسرين أمين فتصرح للمجلة:

“تحمست لمسلسل “العتاولة” وهذا سبب اعتذاري عن “فهد البطل”

– للمحجبات..إطلالات لدخول اجتماعي أنيق وعملي

– للأطفال..7 أزياء لبداية عام موفقة

– وفي عالم العطور…عطور نسائية من وحي الخريف

أفكار إبداعية لركن الصلاة في البيت

· الدولية الجزائرية عثمان لمياء تؤكد للشروق:

· “قررت الاعتزال.. لم أندم على مشواري، والفاف ساندتي”

· إلياس بن قارة يغيّر جنسيته الرياضية ويلتحق بكتيبة بيتكوفيتش

· رياض محرز يقرر الاعتزال دوليا بعد مونديال 2026

