جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2025
تطالعون في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي:
الممثل عادل شيخ يخص الشروق العربي بحوار من القلب˸
“العبسي” أهم وأقرب الأدوار لقلبي..
وتجدون أيضا..
– رصيدكم من الستر قد نفذ..التطبيقات الرقمية تفضح الخيانات الزوجية!
– جزائريون يبحثون عن الدعم النفسي من الذكاء الاصطناعي!
— هل حقا يخاف الرجل من المرأة المثقفة؟
-زوجات عاملات يرفضن مساعدة أزواجهن في النفقات!
وتجدون أيضا..
· ماذا بعد أن يكتشف الأبناء الخيانة الزوجية؟
· يسكنون مع بعض.. لا إلى بعض..أزواج يتحولون إلى شركاء سكن
· يعتقد أنه محور الكون..هل أنت متزوجة بالرجل الأميرة؟
· 10 أخطاء يرتكبها الآباء في التربية الجنسية لأطفالهم
· لهذه الأسباب يقرر بعض الأزواج تـأجيل الإنجاب
· بصراحة.. هل تخاف من زوجتك؟
· لهذه الأسباب يظهر بعض الأشخاص أصغر سنا؟
· رجال يصرحون.. وراء كل رجل تعيس امرأة
· فرق المغنيات الملتزمات بين الإقبال الكبير والانتقاد
· “امشِ في جنازة.. وما تمشيش في زواجة”.. سعاة التزويج في فم المدفع
· فسيفساء وأقواس معابد وقصور..كنوز روما في الجزائر.. آثار عمرها قرون
· ترند انتشار منتجات العناية والتجميل للصغيرات ..خطر صحي ونفسي واجتماعي في غلاف منمق
· دار الخزناجي أو فيلا سكالا.. القصر الذي اختصر إبداع الهندسة الجزائرية
· رمز الرجلة والنخوة..لم تخلى العريس عن البرنوس الأبيض؟
· المطاعم التقليدية.. صيحة تراثية وعودة إلى الجذور
· مايسترو الموسيقى الوهرانية..بلاوي الهواري.. سيرة فنان عبقري
· مرضى السرطان ضحايا خبث المرض وتجار العلاج ..الجهل واليأس يستنزفانهم نفسيا وماديا
· نظام المقاول الذاتي يكتفي بشخص واحد لإطلاق مؤسسة فاعلة اجتماعيا
· نساء جيل ما بعد الاستقلال..آخر ما يبقى يربط المرأة الجزائرية بالتراث والتقاليد
· هل الرجل الأصلع الأكثر ذكاء وفحولة وجاذبية للنساء؟
· هل تعالج الحلي المعدنية والأحجار الكريمة أمراض الروح والجسد؟
-أقلام المجلة …
· الافتتاحية… أهلا سبتمبر 2025………………..الأستاذ ياسين فضيل
· إشراقة… الصحافة المكتوبة مدرسة إذا أعددتها أعددت صحفيا متمرسا……….الإعلامي صالح عزوز
· صيحة الشروق… العولمة ومفهوم الحاجة……….. الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
نجم الشاشة العربية خالد القيش لمجلة الشروق العربي:
” الأداء الصادق جعل من مسلسل «آسر» عملاً يصل إلى الناس بسهولة”
أما الفنانة المصرية نسرين أمين فتصرح للمجلة:
“تحمست لمسلسل “العتاولة” وهذا سبب اعتذاري عن “فهد البطل”
-وفي عالم الموضة والجمال..
– للمحجبات..إطلالات لدخول اجتماعي أنيق وعملي
– للأطفال..7 أزياء لبداية عام موفقة
– وفي عالم العطور…عطور نسائية من وحي الخريف
-وفي الديكور..
أفكار إبداعية لركن الصلاة في البيت
-وفي الرياضة..
· الدولية الجزائرية عثمان لمياء تؤكد للشروق:
· “قررت الاعتزال.. لم أندم على مشواري، والفاف ساندتي”
· إلياس بن قارة يغيّر جنسيته الرياضية ويلتحق بكتيبة بيتكوفيتش
· رياض محرز يقرر الاعتزال دوليا بعد مونديال 2026
مطالعة شيقة