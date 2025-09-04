-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2025

الشروق العربي
  • 138
  • 0
جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر سبتمبر 2025

تطالعون في عدد سبتمبر من مجلة الشروق العربي:

الممثل عادل شيخ يخص الشروق العربي بحوار من القلب˸

“العبسي” أهم وأقرب الأدوار لقلبي..

وتجدون أيضا..

– رصيدكم من الستر قد نفذ..التطبيقات الرقمية تفضح الخيانات الزوجية!

– جزائريون يبحثون عن الدعم النفسي من الذكاء الاصطناعي!

— هل حقا يخاف الرجل من المرأة المثقفة؟

-زوجات عاملات يرفضن مساعدة أزواجهن في النفقات!

وتجدون أيضا..

· ماذا بعد أن يكتشف الأبناء الخيانة الزوجية؟

· يسكنون مع بعض.. لا إلى بعض..أزواج يتحولون إلى شركاء سكن

· يعتقد أنه محور الكون..هل أنت متزوجة بالرجل الأميرة؟

· 10 أخطاء يرتكبها الآباء في التربية الجنسية لأطفالهم

· لهذه الأسباب يقرر بعض الأزواج تـأجيل الإنجاب

· بصراحة.. هل تخاف من زوجتك؟

· لهذه الأسباب يظهر بعض الأشخاص أصغر سنا؟

· رجال يصرحون.. وراء كل رجل تعيس امرأة

· فرق المغنيات الملتزمات بين الإقبال الكبير والانتقاد

· “امشِ في جنازة.. وما تمشيش في زواجة”.. سعاة التزويج في فم المدفع

· فسيفساء وأقواس معابد وقصور..كنوز روما في الجزائر.. آثار عمرها قرون

· ترند انتشار منتجات العناية والتجميل للصغيرات ..خطر صحي ونفسي واجتماعي في غلاف منمق

· دار الخزناجي أو فيلا سكالا.. القصر الذي اختصر إبداع الهندسة الجزائرية

· رمز الرجلة والنخوة..لم تخلى العريس عن البرنوس الأبيض؟

· المطاعم التقليدية.. صيحة تراثية وعودة إلى الجذور

· مايسترو الموسيقى الوهرانية..بلاوي الهواري.. سيرة فنان عبقري

· مرضى السرطان ضحايا خبث المرض وتجار العلاج ..الجهل واليأس يستنزفانهم نفسيا وماديا

· نظام المقاول الذاتي يكتفي بشخص واحد لإطلاق مؤسسة فاعلة اجتماعيا

· نساء جيل ما بعد الاستقلال..آخر ما يبقى يربط المرأة الجزائرية بالتراث والتقاليد

· هل الرجل الأصلع الأكثر ذكاء وفحولة وجاذبية للنساء؟

· هل تعالج الحلي المعدنية والأحجار الكريمة أمراض الروح والجسد؟

-أقلام المجلة …

· الافتتاحية… أهلا سبتمبر 2025………………..الأستاذ ياسين فضيل

· إشراقة… الصحافة المكتوبة مدرسة إذا أعددتها أعددت صحفيا متمرسا……….الإعلامي صالح عزوز

· صيحة الشروق… العولمة ومفهوم الحاجة……….. الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

نجم الشاشة العربية خالد القيش لمجلة الشروق العربي:

” الأداء الصادق جعل من مسلسل «آسر» عملاً يصل إلى الناس بسهولة”

أما الفنانة المصرية نسرين أمين فتصرح للمجلة:

“تحمست لمسلسل “العتاولة” وهذا سبب اعتذاري عن “فهد البطل”

-وفي عالم الموضة والجمال..

– للمحجبات..إطلالات لدخول اجتماعي أنيق وعملي

– للأطفال..7 أزياء لبداية عام موفقة

– وفي عالم العطور…عطور نسائية من وحي الخريف

-وفي الديكور..

أفكار إبداعية لركن الصلاة في البيت

-وفي الرياضة..

· الدولية الجزائرية عثمان لمياء تؤكد للشروق:

· “قررت الاعتزال.. لم أندم على مشواري، والفاف ساندتي”

· إلياس بن قارة يغيّر جنسيته الرياضية ويلتحق بكتيبة بيتكوفيتش

· رياض محرز يقرر الاعتزال دوليا بعد مونديال 2026

مطالعة شيقة

مقالات ذات صلة
تحمست لمسلسل “العتاولة” وهذا سبب اعتذاري عن “فهد البطل”

تحمست لمسلسل “العتاولة” وهذا سبب اعتذاري عن “فهد البطل”

ترند منتجات العناية والتجميل للصغيرات.. خطر في غلاف منمق

ترند منتجات العناية والتجميل للصغيرات.. خطر في غلاف منمق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد