جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2022
قراءة في عدد فيفري من مجلة الشروق العربي
تطالعون في عدد شهر فيفري …
الفنانة مليكة بلباي حصريا للشروق العربي: انتظرونا على “الشروق”TV في رمضان..وهذا ما سيحدث لـ “نبيلة” في “يمّا3” !
وفي المجتمع تقرأون..
– هل صحيح “الرجل ما يتعيبش” في مجتمعنا؟
– 10 آلاف حالة خلع و44 ألف حالة طلاق خلال سداسي واحد فقط.. الاستقرار الأسري في الجزائر.. الى أين؟!
و تقرأون أيضا…
-صناع محتوى تافه يقتدي بهم المثقفون وخريجي الجامعات!
-وفي ركن أزواج…هل يبدأ الحب قبل الزواج أم بعده؟ ازواج يصطدمون بالواقع بعد علاقات طويلة
-الاحتراق الوظيفي داء العصر..يغرق عمالا في الضغوطات النفسية والمشاكل الصحية
وفنيا تجدون…
الشروق العربي تنشر آخر لقاء لها مع مخرج “باب الحارة”.. بسام الملا.. وداعا لابداعاتك..
وفي الفن أيضا..
– تجدون لقاء مميزا جمع المجلة بالفنانة الراحلة مها أبو العوف أياما قبل وفاتها..
– وتقرأون أيضا حوارا شيقا مع نجم الدراما العربية إيهاب فهمي الذي صرح: ألمع نجوم الفن من الاحياء الشعبية.
وفي الموضة ..
– الجينز..كيف ينسق في 7 إطلالات فاشن
-للمحجبات ..اطلالات قوية لاستقبال شهر فيفري
ولمطبخك..
وصفات عصرية تجدينها في العدد
مطالعة شيقة