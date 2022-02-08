جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2022

قراءة في عدد فيفري من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد شهر فيفري …

الفنانة مليكة بلباي حصريا للشروق العربي: انتظرونا على “الشروق”TV في رمضان..وهذا ما سيحدث لـ “نبيلة” في “يمّا3” !

وفي المجتمع تقرأون..

– هل صحيح “الرجل ما يتعيبش” في مجتمعنا؟

– 10 آلاف حالة خلع و44 ألف حالة طلاق خلال سداسي واحد فقط.. الاستقرار الأسري في الجزائر.. الى أين؟!

و تقرأون أيضا…

-صناع محتوى تافه يقتدي بهم المثقفون وخريجي الجامعات!

-وفي ركن أزواج…هل يبدأ الحب قبل الزواج أم بعده؟ ازواج يصطدمون بالواقع بعد علاقات طويلة

-الاحتراق الوظيفي داء العصر..يغرق عمالا في الضغوطات النفسية والمشاكل الصحية

وفنيا تجدون…

الشروق العربي تنشر آخر لقاء لها مع مخرج “باب الحارة”.. بسام الملا.. وداعا لابداعاتك..

وفي الفن أيضا..

– تجدون لقاء مميزا جمع المجلة بالفنانة الراحلة مها أبو العوف أياما قبل وفاتها..

– وتقرأون أيضا حوارا شيقا مع نجم الدراما العربية إيهاب فهمي الذي صرح: ألمع نجوم الفن من الاحياء الشعبية.

وفي الموضة ..

– الجينز..كيف ينسق في 7 إطلالات فاشن

-للمحجبات ..اطلالات قوية لاستقبال شهر فيفري

ولمطبخك..

وصفات عصرية تجدينها في العدد