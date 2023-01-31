جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2023

تطالعون في عدد فيفري من مجلة الشروق العربي…

الفنانة التونسية شيرين اللجمي تصرح˸ أغنية –علاش اللوم- ساهمت في انتشار اسمي في الجزائر

وفي المجتمع تجدون..

أزواج يتحايلون على القانون…متزوجون شرعا مطلقون إدارياỊ

يسكنون تحت الجسور وفي الشوارع….مثقفون لكنهم مجانين

شروط الجزائري للزواج…يريدها عاملة للمكوث في البيت ومتبرجة ليلبسها الجلبابỊ

حلاقات أم طبيبات؟Ị

صالونات تجميل تتورط في ممارسات طبية خطيرة

وتجدون ايضا..

ما حقيقة مقولة: “الحب بعد الزواج؟”..حكام الشرع وقيود المجتمع.. أزواج يؤجلون اختبار مشاعرهم

الفيلوفوبيا أو رهاب الحب ..هلع من الارتباط العاطفي والفالنتاين

هل خدمة أهل الزوج واجبة؟..جدلية خلقت أزمات اجتماعية عويصة

مقولة تعتبرها النساء تقليلا من شأنهن..” شاورها وما ديرش رايها”

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

الممثل الجزائري شاكر بولمدايس يصرح˸“ رسالة الفنان هي ترجمة مآسي المواطن… لتصل همومه إلى المسؤول“

اما الممثل السوري فادي الشامي فيكشف للمجلة ˸ “باب الحارة يبقى جزءاً من ذاكرة الدراما السورية“

وفي عالم الموضة والجمال..

-9 لوكات حجابية تستحق التقليد

وتجدين أيضا..7 تسريحات إنستغرامية رائجة تبعدك عن الملل

-ولمطبخك..

وصفات عصرية متنوعة سهلة التحضير

-وفي صفحات الديكور..

ديكورات الجدران.. الحل الأنيق للمساحات الفارغة

-وفي الرياضة..

فضل العمل في هدوء وتدعيم التشكيلة الوطنية بلاعبين جدد..بلماضي يريد ملعب “نيلسون مانديلا” لمواجهات الخضر مستقبلا.

الفرنسيون أخرجوه من الباب الضيق بسبب مواقفه.. بن زيمة يفتح أبواب الخضر أمام اللاعبين مزدوجي الجنسية.

تألق بشكل ملفت للانتباه في البطولة المصرية..دغموم يسيل لعاب عدة أندية ويقدم أوراق اعتماده لبلماضي

رشيد بن دنداني بطل في الملاكمة التايلندية للشروق العربي: أتمنى الدعم في هذه الرياضة من أجل رفع راية الجزائر

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