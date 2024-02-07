جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2024
تطالعون في عدد فيفري من مجلة الشروق العربي…
حصري وبالصور…الشروق العربي في قلب “البطحة 2”..
-عودة سلسلة “البطحة “ بموسم ثان في رمضان بطلب من الجمهور، والبث عبر شاشة الشروق TV
· موضة العصر..التعري بعد الالتزام..
مؤثرات ينزعن الحجاب ويتغنين بالتحرر!
· هل يحق للأبناء حرمان والدتهم من الزواج بعد وفاة أبيهم؟
· ظواهر..شباب يقولون لا للزواج الا بعد الأربعين!
وتجدون ايضا..
· إقبال على التوبة وانخراط في العمل الخيري ..تحضيرات الجزائريين على مشارف الشهر الفضيل
· الأب الأعزب..وحيد رفقة أولادي وعذابي
· هل يحق للأولاد حرمان والدتهم من الزواج بعد وفاة والدهم؟
· هل الولد البكر هو المفضل حقًّا في الأسرة؟
· الإهمال العاطفي..أسرع طريقة لتقتل شريك حياتك
· التربية بالحب ..ما هو الـتأثير السحري للقبلة والضمة واللمسة على طفلك؟
· التسرب الجامعي..ظروف تخطف أبناءنا من مقاعد الدراسة
· ظاهرة التماطل في تسديد الدين..بدايته أخوة ونهايته عداوة
· الروندوني أو الهايكينغ..نظف مخك بالمشي الطويل في البرية
· ظاهرة الكلام الفاحش في الشوارع..شباب يفتخرون بالفحش والشتم على الملإ
· التقاليد البسكرية..الحولي وبرنوس الصوف وقصعة العروس
· ما حقيقة ” الخير مرا والشر مرا” ولماذا المرأة دون الرجل؟
· أصبحن مؤثرات وسيدات أعمال..هل سيطرت المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
· أولياء يعلمون أبناءهم الاتكالية والكسل..سلوكات روتينية خاطئة يحسبونها اهتماما ورعاية
· حب المال والسعي للظفر بالثروة.. أكثر حب بات يستهوي المراهقين والشباب
· تحديات تكريم الأستاذ.. هل فعلا هذا ما يستحق؟..تمييع وتسيب داخل المؤسسات التربوية
· تطبيقات النقل الإلكترونية ..توفر متحرشين ومعتدين جنسيا في هيئة سائقي أجرة
· قلة الوعي لدى الحامل ..أخطاء تكلفها صحتها وحياة الجنين
· لغات الحب الخمس..كيف تعبر عن حبك لشريك حياتك؟
ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..
-أقلام المجلة …
الافتتاحية.. “لا لنكران الجميل”…الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة..”شكرا بلماضي”..الاستاذ ياسين فضيل
صيحة الشروق.. رهان تكنولوجيا الهشاشة…الدكتور عمار يزلي
وفي حوارات المجلة تقرأون.. –
· الفنانة رزيقة فرحان لمجلة الشروق العربي:
“الأعمال المشتركة تخلق جسرا ثقافيا وإبداعيا وأخويا بين العرب”
· أما نجم الدراما والسينما المصرية أشرف عبد الباقي فيصرح:
” محمد هنيدي من أفضل نجوم الكوميديا وأتمنى التعاون معه مجددا لأن بيننا كيمياء”
-أقطاب الأمة..
لخضر بن خلوف.. الشاعر الذي ترك نخلة لا تموت
-وفي عالم الموضة والجمال..
إطلالات سواريه مميزة للمحجبات
وتجدون أيضا..
ملحفات شاوية من خزائن المشاهير
-وفي الديكور..
5 غرف نوم للعرسان في 2024
-ولمطبخك..
وصفات عصرية خفيفة وسهلة التحضير تجدينها في العدد
-وفي الرياضة..
· نسخة يملك يملك ثلاث جنسيات وأمضى أول عقد احترافي مع نادي رينجرز الإنجليزي..ريان قلّي يختار اللعب للخضر ويرفض المنتخب الإنجليزي
· من كمال قاسي السعيد وعودية إلى سعيود وآخرين..خمسة لاعبين جزائريين يتألقون في الدوري المصري وقندوسي “الملك”
· بعد المشاكل التي حدثت له في الدوري الفرنسي..يوسف عطال يغادر “جحيم” الدوري الفرنسي نهاية الموسم الكروي
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