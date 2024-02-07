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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2024

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر فيفري 2024

تطالعون في عدد فيفري من مجلة الشروق العربي…

حصري وبالصور…الشروق العربي في قلب “البطحة 2”..

-عودة سلسلة “البطحة “ بموسم ثان في رمضان بطلب من الجمهور، والبث عبر شاشة الشروق TV

· موضة العصر..التعري بعد الالتزام..

مؤثرات ينزعن الحجاب ويتغنين بالتحرر!

· هل يحق للأبناء حرمان والدتهم من الزواج بعد وفاة أبيهم؟

· ظواهر..شباب يقولون لا للزواج الا بعد الأربعين!

وتجدون ايضا..

· إقبال على التوبة وانخراط في العمل الخيري ..تحضيرات الجزائريين على مشارف الشهر الفضيل

· الأب الأعزب..وحيد رفقة أولادي وعذابي

· هل يحق للأولاد حرمان والدتهم من الزواج بعد وفاة والدهم؟

· هل الولد البكر هو المفضل حقًّا في الأسرة؟

· الإهمال العاطفي..أسرع طريقة لتقتل شريك حياتك

· التربية بالحب ..ما هو الـتأثير السحري للقبلة والضمة واللمسة على طفلك؟

· التسرب الجامعي..ظروف تخطف أبناءنا من مقاعد الدراسة

· ظاهرة التماطل في تسديد الدين..بدايته أخوة ونهايته عداوة

· الروندوني أو الهايكينغ..نظف مخك بالمشي الطويل في البرية

· ظاهرة الكلام الفاحش في الشوارع..شباب يفتخرون بالفحش والشتم على الملإ

· التقاليد البسكرية..الحولي وبرنوس الصوف وقصعة العروس

· ما حقيقة ” الخير مرا والشر مرا” ولماذا المرأة دون الرجل؟

· أصبحن مؤثرات وسيدات أعمال..هل سيطرت المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

· أولياء يعلمون أبناءهم الاتكالية والكسل..سلوكات روتينية خاطئة يحسبونها اهتماما ورعاية

· حب المال والسعي للظفر بالثروة.. أكثر حب بات يستهوي المراهقين والشباب

· تحديات تكريم الأستاذ.. هل فعلا هذا ما يستحق؟..تمييع وتسيب داخل المؤسسات التربوية

· تطبيقات النقل الإلكترونية ..توفر متحرشين ومعتدين جنسيا في هيئة سائقي أجرة

· قلة الوعي لدى الحامل ..أخطاء تكلفها صحتها وحياة الجنين

· لغات الحب الخمس..كيف تعبر عن حبك لشريك حياتك؟

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

-أقلام المجلة …

الافتتاحية.. “لا لنكران الجميل”…الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة..”شكرا بلماضي”..الاستاذ ياسين فضيل

صيحة الشروق.. رهان تكنولوجيا الهشاشة…الدكتور عمار يزلي

وفي حوارات المجلة تقرأون.. –

· الفنانة رزيقة فرحان لمجلة الشروق العربي:

“الأعمال المشتركة تخلق جسرا ثقافيا وإبداعيا وأخويا بين العرب”

· أما نجم الدراما والسينما المصرية أشرف عبد الباقي فيصرح:

” محمد هنيدي من أفضل نجوم الكوميديا وأتمنى التعاون معه مجددا لأن بيننا كيمياء”

-أقطاب الأمة..

لخضر بن خلوف.. الشاعر الذي ترك نخلة لا تموت

-وفي عالم الموضة والجمال..

إطلالات سواريه مميزة للمحجبات

وتجدون أيضا..

ملحفات شاوية من خزائن المشاهير

-وفي الديكور..

5 غرف نوم للعرسان في 2024

-ولمطبخك..

وصفات عصرية خفيفة وسهلة التحضير تجدينها في العدد

-وفي الرياضة..

· نسخة يملك يملك ثلاث جنسيات وأمضى أول عقد احترافي مع نادي رينجرز الإنجليزي..ريان قلّي يختار اللعب للخضر ويرفض المنتخب الإنجليزي

· من كمال قاسي السعيد وعودية إلى سعيود وآخرين..خمسة لاعبين جزائريين يتألقون في الدوري المصري وقندوسي “الملك”

· بعد المشاكل التي حدثت له في الدوري الفرنسي..يوسف عطال يغادر “جحيم” الدوري الفرنسي نهاية الموسم الكروي

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