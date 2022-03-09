جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر مارس 2022

قراءة في عدد مارس من مجلة الشروق العربي

الإعلامية هناء غزار للشروق العربي: الجمال يفتح للمرأة باب الإعلام لكن لا يضمن لها النجاح والاستمرارية

وفي السوشيال ميديا…

انتحال الشخصيات في منصات التواصل.. دكاترة أميون وإطار سام برتبة بواب!

الانستغرام مورد الرزق والشهرة.. قلعة تبنى في سنوات، وتهوي بغلطة !

وتجدون أيضا…

– في إحتفالها السنوي…الجزائرية.. ريادة ونجاح ومشاريع مبتكرة

– مطلقات قبل الدخول ضحايا القانون…. مصنفات اجتماعيا يعانين في صمت

– بحجة الدفاع عن النفس.. أباء يربون أولادهم على العنف

– المراهقة المـتأخرة في مجتمعنا.. مراهقون في سن الخمسين

ومواضيع أخرى عديدة في المجتمع تجدونها في العدد

وفنيا تقرأون…

محمد رغيس يكشف.. “خالد” سيُفاجئ الجميع في “يمّا 3″، ولهذا السبب اعتذرت عن “الفوندو”!

– وتقرأون أيضا حوارا شيقا مع الممثلة حورية بهلول التي صرحت: أرفض دخول المؤثرين عالم التمثيل والإعلام في الوقت الذي يعاني فيه الصحفي والممثل التهميش.

أما الممثل علي جبارة فخص المجلة بلقاء خاص وصرح.. الغرور هو الذي يقتل المبدع

وعربيا..

نجمة الدراما السورية سوسن أرشيد للشروق العربي.. لا أرى أهمية الدور بعدد المشاهد وإنما الدور اللافت بخطه الدرامي.

وصفحات متعددة في الموضة والطبخ والجمال والعناية والديكور والرياضة تجدونها في العدد