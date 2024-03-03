جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر مارس 2024
تجدون في عدد مارس من مجلة الشروق العربي…
مفاجآت الشبكة البرامجية على قنوات “الشروق” في رمضان..
-مسلسل “11-11” في موسمه الثاني يحبس الأنفاس، تشويق في “البطحة 2” والبراني رهان الدراما..
– “أعلام ومعالم” يسافر لمصر ويلتقي كبار المشايخ و “أنا ومرتي” أقوى مسابقة للطبخ
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ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..
-أقلام المجلة …
الافتتاحية.. “تحية لفحلات الجزائر”…الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة..” المسافة صفر!”..الاستاذ ياسين فضيل
صيحة الشروق.. “حرب المصطلحات”…الدكتور عمار يزلي
وفي حوارات المجلة تقرأون.. –
· الممثلة المسرحية أمينة أبركان للشروق العربي: “المسرح حب وشغف بالنسبة إلي وهذا ما يجب أن يتعلمه من يريد النجاح في أبي الفنون”
· أما نجمة الدراما المصرية غادة عبد الرازق فتصرح: “مسلسل صيد العقارب يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت وفك الألغاز”
· و النجم وائل شرف يكشف: “غيابي تركيز وإعادة حسابات وأؤمن بمقولة إن الساحة تتسع للجميع”
-أدبيات:
الروائية اللبنانية رانيا محيو الخليلي للشروق العربي: “هل كان يجدر بي أن أكتشف سرقتي وأسكت عنها؟ ”
سينما:
الطيارة الصفراء..بين خيال السينما وواقع الثورة
-نجوم خالدة..
الحاج محمد العنقى..أسرار في حياة الكاردينال
-وفي عالم الموضة والجمال..
عبايات رمضانية أنيقة ومحتشمة
عناية:
ما يجب أن تعرفيه عن صبغ الشعر بالحناء
وفي الديكور..
أوان وأطقم لمائدة رمضانية متجددة
-ولمطبخك..
مقبلات واطباق رمضانية مميزة
-وفي الرياضة..
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