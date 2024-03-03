جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر مارس 2024

تجدون في عدد مارس من مجلة الشروق العربي…

مفاجآت الشبكة البرامجية على قنوات “الشروق” في رمضان..

-مسلسل “11-11” في موسمه الثاني يحبس الأنفاس، تشويق في “البطحة 2” والبراني رهان الدراما..

– “أعلام ومعالم” يسافر لمصر ويلتقي كبار المشايخ و “أنا ومرتي” أقوى مسابقة للطبخ

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ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

-أقلام المجلة …

الافتتاحية.. “تحية لفحلات الجزائر”…الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة..” المسافة صفر!”..الاستاذ ياسين فضيل

صيحة الشروق.. “حرب المصطلحات”…الدكتور عمار يزلي

وفي حوارات المجلة تقرأون.. –

· الممثلة المسرحية أمينة أبركان للشروق العربي: “المسرح حب وشغف بالنسبة إلي وهذا ما يجب أن يتعلمه من يريد النجاح في أبي الفنون”

· أما نجمة الدراما المصرية غادة عبد الرازق فتصرح: “مسلسل صيد العقارب يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت وفك الألغاز”

· و النجم وائل شرف يكشف: “غيابي تركيز وإعادة حسابات وأؤمن بمقولة إن الساحة تتسع للجميع”

-أدبيات:

الروائية اللبنانية رانيا محيو الخليلي للشروق العربي: “هل كان يجدر بي أن أكتشف سرقتي وأسكت عنها؟ ”

سينما:

الطيارة الصفراء..بين خيال السينما وواقع الثورة

-نجوم خالدة..

الحاج محمد العنقى..أسرار في حياة الكاردينال

-وفي عالم الموضة والجمال..

عبايات رمضانية أنيقة ومحتشمة

عناية:

ما يجب أن تعرفيه عن صبغ الشعر بالحناء

وفي الديكور..

أوان وأطقم لمائدة رمضانية متجددة

-ولمطبخك..

مقبلات واطباق رمضانية مميزة

-وفي الرياضة..

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