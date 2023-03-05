جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر مارس 2023

تطالعون في عدد مارس من مجلة الشروق العربي…

الفنانة داليا تصرح˸ الأولمبياد أهم محطة في مشواري الفني

وفي المجتمع تجدون..

رجال يرفضون الطلاق ويساومون زوجاتهم على الخلع‼

بنجاحهن الوهمي….هكذا تؤثر راقصات التيك توك على بناتنا

الرجال يستنكرون والنساء يتهافتن.. دخول المرأة للملاعب…بين الحرية والتحرر

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يتابعهم آلاف الطلبة ..أساتدة الرياضيات نجوم على الفايسبوك والتيك توك

اضطرابه يسبب السمنة والشيخوخة ..تعرف على فوائد النوم في يومه العالمي

الجمال القاتل، سيدات يراهنّ بحياتهن ليبدون أكثر رشاقة وإثارة

الرجال يستنكرون والنساء يتهافتن..دخول المرأة الملاعب… بين الحرية والتحرر

الندية بين الزوجين..نعش السكينة والراحة النفسية

ساء أصبحن طرفا مؤثرا وأخريات لا يعرفن هذا اليوم ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

الممثل محمد طاهر زاوي يكشف لمجلة الشروق العربي: هناك العدید من الفنانين الذین ظلمتھم الجغرافیا والعزلة وأنا منهم

نجمة الشاشة السورية وفاء موصللي لمجلة الشروق العربي : لست سعيدة بكل ما قدمته وأنا ضد أعمال الكوميديا التي هي دون المستوى وتتعلق فقط بالتهريج

وفي عالم الموضة والجمال..

-08 لفات خمار محتشمة بستايل 2023

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الطاووس..الطائر الذي خلد المجبود الجزائري

ولمطبخك..

وصفات مميزة ومتنوعة تجدونها في العدد

-وفي صفحات الديكور..

أدوات المطبخ بلمسة جزائرية.. طبخ وتراث

-وفي الرياضة..

إيجابيات الشان في بلاد “الشان”:..خسرنا التاج وربحنا الإشادة والاستثناء

التكوين والتنظيم وحرارة اللاعبين سر نجاح المولودية في السبعينيات

هذا ما قدمه المرحوم عبد القادر ظريف للمولودية

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