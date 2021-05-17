جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2021

مواضيع حصرية وملفات مختلفة

تطالعون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي..

الممثل محمد خساني يصرح: أتعامل مع أروى كأنها نجمة التمثيل

وتجدون مواضيع اجتماعية مميزة..

– امومة….الامهات العاملات ..تحديات بلا حدود

– من الواقع.. كاميرات الهواتف تخترق حرمة الجنائز

– من المجتمع…اخوة يتحولون الى أعداء بعد الزواج …فهل الزوجة هي المتهم؟

– طفولة…بعض دور الحضانة…الاباء اصبحوا يرونها غير امنة لاطفالهم

– ظواهر…دكاكين الحجامة تنتشر في كل مكان

– شباب..فنانو الشوارع….رفضتهم دور الفن والثقافة فرحب بهم الشارع

– تاريخ…اسرار سفينة جوزيفين بمرسيليا…حين كانت عظام الجزائريين تستعمل لصناعة السكر

ومواضيع أخرى شيقة تجدونها في المجلة

و في لقاءات العدد

– الفنانة “أميرة الشريف” تكشف للمجلة: “تمنيت تقديم دور وردة الجزائرية”

– أما نجم الكوميدية السورية “اندريه سكاف” فيصرح: “سوستي التمثيل ولا تعنيني الجوائز الذهبية”

– أما في عالم الفاشن.. فتدعوك المجلة الى اكتشاف آخر ما جادت به الموضة لطلات ربيعية لا تقاوم

– ولعرائس 2021…تشكيلة فساتين اعراس ساحرة

– ولمطبخ …وصفات ربيعية عصرية ومميزة

وتهديك المجلة ملحق “جمالك يبدأ بنفسيتك”

مطالعة شيقة