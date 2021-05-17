جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2021
تطالعون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي..
الممثل محمد خساني يصرح: أتعامل مع أروى كأنها نجمة التمثيل
وتجدون مواضيع اجتماعية مميزة..
– امومة….الامهات العاملات ..تحديات بلا حدود
– من الواقع.. كاميرات الهواتف تخترق حرمة الجنائز
– من المجتمع…اخوة يتحولون الى أعداء بعد الزواج …فهل الزوجة هي المتهم؟
– طفولة…بعض دور الحضانة…الاباء اصبحوا يرونها غير امنة لاطفالهم
– ظواهر…دكاكين الحجامة تنتشر في كل مكان
– شباب..فنانو الشوارع….رفضتهم دور الفن والثقافة فرحب بهم الشارع
– تاريخ…اسرار سفينة جوزيفين بمرسيليا…حين كانت عظام الجزائريين تستعمل لصناعة السكر
ومواضيع أخرى شيقة تجدونها في المجلة
و في لقاءات العدد
– الفنانة “أميرة الشريف” تكشف للمجلة: “تمنيت تقديم دور وردة الجزائرية”
– أما نجم الكوميدية السورية “اندريه سكاف” فيصرح: “سوستي التمثيل ولا تعنيني الجوائز الذهبية”
– أما في عالم الفاشن.. فتدعوك المجلة الى اكتشاف آخر ما جادت به الموضة لطلات ربيعية لا تقاوم
– ولعرائس 2021…تشكيلة فساتين اعراس ساحرة
– ولمطبخ …وصفات ربيعية عصرية ومميزة
وتهديك المجلة ملحق “جمالك يبدأ بنفسيتك”
مطالعة شيقة