جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2022
تطالعون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي ..
الفنان عبد القادر جريو يصرح: الكوفيد أخرنا عن انجاز بابور اللوح 2..ولا. وجود للجزء الثاني من اولاد الحلال
ومن الواقع تقرأون ..
– امهات اطفال التريزوميا.. صعوبات وتحديات في وجه المجتمع
– تجار أغراض الموتى وممتلكات المتنازعين… يتخذون من المحاكم سوقا لهم
وفي ركن أزواج..
– الاختيار السيء في الزواج… بين التهور والمكتوب
– الزوجات المنانات والأنانات… يهدمن بيوتهن بأيديهن
وتجدون أيضا..
– علاقة البنت بوالدها… أقدس حب في قلب النساء
– زووم… مباشرة بعد انقضاء رمضان … مساجد خاوية من المصلين
ومن تاريخنا…
– حدث منذ 5 قرون…يوم قتل طباخ 7 دايات في الجزائر
وفي الموضة ..
منال غربي سفيرة الكاراكو الجزائري……
وتجدين ايضا..
البلايزر الربيعي… 6 اطلالات لا مفر منها
وللمحجبات..
طبعات الزهري وانتعاش البرتقال وترف الذهب .. اخر الصيحات لربيع 2022
وفي حوارات العدد…
– نجم الشاشة المصرية الممثل محمد عادل لمجلة الشروق العربي.. مسلسل “العائدون” سلط الضوء على الإعلام الذي يقدم صورة كاذبة عن مصر.
– وتجدون أيضا حوارا شيقا مع الممثل فتحي النوري الذي صرح.. أملي كبير في نجاح فيلم العربي بن مهيدي
– ومواضيع متعددة في المجتمع والرياضة والجمال والديكور والفاشن تجدونها في هذا العدد
ولجميع مناسباتكم…تهديكم المجلة ملحق…”هكذا تستقبلون مناسباتكم”.
مطالعة شيقة