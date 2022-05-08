-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2022

الشروق العربي
  • 72
  • 0
جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2022

تطالعون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي ..

الفنان عبد القادر جريو يصرح: الكوفيد أخرنا عن انجاز بابور اللوح 2..ولا. وجود للجزء الثاني من اولاد الحلال

ومن الواقع تقرأون ..

 – امهات اطفال التريزوميا.. صعوبات وتحديات في وجه المجتمع

 – تجار أغراض الموتى وممتلكات المتنازعين… يتخذون من المحاكم سوقا لهم

وفي ركن أزواج..

 – الاختيار السيء في الزواج… بين التهور والمكتوب

 – الزوجات المنانات والأنانات… يهدمن بيوتهن بأيديهن

وتجدون أيضا..

 – علاقة البنت بوالدها… أقدس حب في قلب النساء

 – زووم… مباشرة بعد انقضاء رمضان … مساجد خاوية من المصلين

ومن تاريخنا…

 – حدث منذ 5 قرون…يوم قتل طباخ 7 دايات في الجزائر

وفي الموضة ..

منال غربي سفيرة الكاراكو الجزائري……

وتجدين ايضا..

البلايزر الربيعي… 6 اطلالات لا مفر منها

وللمحجبات..

طبعات الزهري وانتعاش البرتقال وترف الذهب .. اخر الصيحات لربيع 2022

وفي حوارات العدد…

 – نجم الشاشة المصرية الممثل محمد عادل لمجلة الشروق العربي.. مسلسل “العائدون” سلط الضوء على الإعلام الذي يقدم صورة كاذبة عن مصر.

 – وتجدون أيضا حوارا شيقا مع الممثل فتحي النوري الذي صرح.. أملي كبير في نجاح فيلم العربي بن مهيدي

 – ومواضيع متعددة في المجتمع والرياضة والجمال والديكور والفاشن تجدونها في هذا العدد

ولجميع مناسباتكم…تهديكم المجلة ملحق…”هكذا تستقبلون مناسباتكم”.

مطالعة شيقة

مقالات ذات صلة
الطبعة الأولى لمعرض EL DJAZAIR BEAUTY.. فرصة للمهتمين بمجال العناية والتجميل

الطبعة الأولى لمعرض EL DJAZAIR BEAUTY.. فرصة للمهتمين بمجال العناية والتجميل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد