جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2022

تطالعون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي ..

الفنان عبد القادر جريو يصرح: الكوفيد أخرنا عن انجاز بابور اللوح 2..ولا. وجود للجزء الثاني من اولاد الحلال

ومن الواقع تقرأون ..

– امهات اطفال التريزوميا.. صعوبات وتحديات في وجه المجتمع

– تجار أغراض الموتى وممتلكات المتنازعين… يتخذون من المحاكم سوقا لهم

وفي ركن أزواج..

– الاختيار السيء في الزواج… بين التهور والمكتوب

– الزوجات المنانات والأنانات… يهدمن بيوتهن بأيديهن

وتجدون أيضا..

– علاقة البنت بوالدها… أقدس حب في قلب النساء

– زووم… مباشرة بعد انقضاء رمضان … مساجد خاوية من المصلين

ومن تاريخنا…

– حدث منذ 5 قرون…يوم قتل طباخ 7 دايات في الجزائر

وفي الموضة ..

منال غربي سفيرة الكاراكو الجزائري……

وتجدين ايضا..

البلايزر الربيعي… 6 اطلالات لا مفر منها

وللمحجبات..

طبعات الزهري وانتعاش البرتقال وترف الذهب .. اخر الصيحات لربيع 2022

وفي حوارات العدد…

– نجم الشاشة المصرية الممثل محمد عادل لمجلة الشروق العربي.. مسلسل “العائدون” سلط الضوء على الإعلام الذي يقدم صورة كاذبة عن مصر.

– وتجدون أيضا حوارا شيقا مع الممثل فتحي النوري الذي صرح.. أملي كبير في نجاح فيلم العربي بن مهيدي

– ومواضيع متعددة في المجتمع والرياضة والجمال والديكور والفاشن تجدونها في هذا العدد

ولجميع مناسباتكم…تهديكم المجلة ملحق…”هكذا تستقبلون مناسباتكم”.

مطالعة شيقة