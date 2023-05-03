جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2023

قراءة في عدد ماي من مجلة الشروق العربي

تطالعون في عدد ماي من مجلة الشروق العربي…

الفنان سعد رمضان يصرحꓽ -لمتنا تحلى- من أهم الأعمال التي صورتها في حياتي …

بعدما أصبحت الموظفة مطلب الشباب.. عاملات يبحثن عن زوج للمكوث في البيت !

لأسباب غير ظاهرة … نساء يفضلن العمل تحت إدارة الرجل!

أزواج… لماذا يتهرب الرجل من التسوق مع زوجته؟!

طلاق الهارب.. ندما ترث المرأة طليقها..

وتجدون ايضا..

أطفال في أجساد رجال… أزواج مصابون بمتلازمة بيتر بان

الأم النرجسية خطر على المجتمع.. أبناء ضائعون بين هيمنتها وتسلطها

الجاموفوبيا إضراب عن الزواج .. خوفا من ممارسة الحب أو نفاده

سر قدسية “الشاربات” لدى الجزائريين.. من أين أتت، وكيف أصبحت مشروبا خطيرا؟

قد يكون أثرها واضحا على العلاقة الزوجية.. كيف تنظر الزوجة إلى الزوج الغيور والعصبي؟

“البزنس” هوس المرأة العصرية.. إدمان لدى البعض رغم الخسارات المتكررة

7 صفات تجعل الأم الشريرة مربية مثالية

تراجع الإقبال على الأمومة في الجزائر..بين ضغط المجتمع وصعوبة الظروف

تراث.. كنوز الجزائر المسروقة في متاحف العالم

ومواضيع مميزة اخرى تجدونها في العدد..

وفي حوارات المجلة تقرأون..

الفنان الكوميدي مراد صاولي يكشف للشروق العربي: نحن الیوم أمام تحدي استعادة الجمھور من خلال أعمال تعكس عاداته وتقالید بلده

نجم الدراما الجزائرية مصطفى لعريبي يكشف: من المؤسف أن تنحصر الدراما الجزائرية في شھر رمضان

وداع … محبوب الدراما السورية محمد قنوع في ذمة الله..ينعي نفسه ويؤدي مناسك العمرة قبل وفاته “وداعاً شومان”

نجمة الدراما الجزائرية مليكة بلباي تصرح: مسلسل “11.11” استطاع أن ینافس أضخم الإنتاجات الرمضانیة

وفي عالم الموضة والجمال..

إطلالات بالقميص لربيع راقي

وللمحجبات… فساتين وتونيك وخمارات شيك

-ولمطبخك..

اطباق عصرية اقتصادية

-وفي الرياضة..

جلب ستة لاعبين جددا والقائمة مفتوحة..بلماضي يبحث عن النجمة الثالثة مع الخضر

اللاعب على وشك الانتقال إلى بوروسيا دورتموند..منصب جديد لبن سعيني مع الخضر… وأيت نوري لخلافته

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