جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2024

تجدون في عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي…

قالت أنها لم تتوقع كل هذا النجاح لشخصيتها في “البطحة”

ياسمينة عبد المومن للشروق العربي: “ربيعة” استوحيتها من شخصيتين أعرفهما في الواقع!

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· بالرغم من كونها حالة طبيعية..لماذا يخفي الرجل نقاط ضعفه مع المرأة؟

· نجوم خالدة.. صاحب رائعة “يا بلارج”..عمار العشاب..منسي على قيد الإبداع

-أقلام المجلة …

الافتتاحية…الشروق العربي في عيدها 33…..الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة …المقاطعة من نقطة ضعف وبصفر اليدين! …صالح عزوز

صيحة الشروق.. ” يا شعوب العالم اتحدوا..”…الدكتور عمار يزلي

وفي حوارات المجلة تقرأون.. –

· النجم العربي وليد التوفيق يصرح للمجلة: ” السينما هى حياة ولها وجود.. وهى من جعلتنى أستمر”

· أما نجمة الكوميديا التونسية لطيفة القفصي فتكشف: “الفنان الحقيقي لا يشبع من التمثيل.. ولذلك طموحاتي لم تنته بعد”

-وفي عالم الموضة والجمال..

· تنسيقات فاشن بالتنورة الماكسي

و للمحجبات..

· إطلالات بالحجاب في أوج الربيع

-وفي الديكور..

كيف تدمجين اللمسة الجزائرية في ديكورك؟

ولمطبخك..

وصفات ربيعية عصرية

-وفي الرياضة..

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