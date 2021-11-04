جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر نوفمبر 2021

قراءة في عدد نوفمبر من مجلة الشروق العربي

– تطالعون في عدد شهر نوفمبر .. سارة رجيل تصرح : تعطل الانجاب جعلني أعرف زوجي !

– في الذكرى الثانية لوفاته.. الراحل علي فضيل.. فارس الاعلام الجزائري بلا منازع!

– من خوفا من المسؤولية .. أزواج يتخلون عن الإنجاب ويكتفون بالزواج فقط

– نتيجة لاستعمالها الخاطئ.. شباب في السجون بسبب فيديو أو صورة أو تعليق على الانترنت

– لم تبق المرأة فقط هي الضحية.. رجال يشتكون التحرش

– محجبات يهن الحجاب في الشوارع وعلى التيك توك..رقص، تدخين ومواعيد غرامية على العلن

– حرب كلامية بين الشباب والفتيات بسبب منشورات فايسبوكية..الشباب: “أصبحتن كالرجال تماما” والبنات: “كفاكم كيراتين”

– هروبا من قيود المجتمع وطمعا في حياة المواقع..هجرة الفتيات الجزائريات في تزايد مستمر

ومواضيع كثيرة أخرى في المجتمع والفن والجمال والتاريخ والتراث تجدونها في العدد

وفي الحوارات تقرأون..

الفنان كمال بناني (ابن الراحل حمدي بناني ) يصرح : “هذا ما أوصاني به والدي..”

الفنان القدير دريد لحام بمرارة للشروق العربي: “دخلت نفقا مظلما لا أرى اخره!”

المنشد الديني مصطفى أبو رواش (المعروف بتكبيرات العيد) يكشف.. “أنوي الانشاد بالنجليزية والألمانية والفرنسية”

وفي الموضة..

– تحالف فندي وفرستاتشي وبوس في أسبوع ميلان للموضة يبهر الجميع

– وللمحجبات … كيف تنسقين طلة رياضية باحتشام

– وللرجل… الأسود يليق بك

ولمطبخك..

وصفات عصرية متنوعة تجدينها في العدد

ولجمالك…أحدث تقنيات شد البشرة دون الحاجة الى الجراحة التجميلية

وتهديك المجلة ملحق ‘حامل لأول مرة” تجدين فيه كل ما يخص حملك.